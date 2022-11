Expert – Nouvelles de Kelowna Capital

Environnement Canada affirme qu’un changement soudain vers un temps plus frais est en route vers l’Okanagan, avec Kelowna, Vernon et Penticton qui devraient tous atteindre des températures inférieures à zéro d’ici la semaine prochaine.

Un record des 31 derniers jours dans la région sera bientôt dans le rétroviseur, selon les météorologues, qui disent que c’était le mois d’octobre le plus chaud jamais enregistré à Vernon et Kelowna, et le deuxième plus chaud à Penticton.

« Bien qu’il ne soit pas surprenant de voir cet air frais arriver à cette période de l’année, la semaine prochaine marquera un changement assez important par rapport à la réalité avec laquelle nous vivons », a déclaré Alyssa Charbonneau, météorologue à Environnement Canada.

Alors que Vernon et Kelowna ont brisé leurs propres moyennes de température de tous les temps en octobre (12,1 C et 12 C, respectivement), Penticton a connu son mois d’Halloween le plus sec de tous les temps.

Mais c’est la neige, pas la pluie, qui est plus susceptible de briser la période de sécheresse de Penticton à la mi-novembre.

“Il y a un gros refroidissement à venir, et toute forme de précipitation que nous voyons pourrait être sous forme de neige”, a déclaré Charbonneau.

Des averses sont prévues à partir de jeudi, mais Charbonneau affirme que les rivières atmosphériques de la côte de la Colombie-Britannique pourraient apporter un peu plus d’imprévisibilité à l’Okanagan vendredi.

D’ici le lundi 7 novembre, les maximums diurnes dans les trois villes susmentionnées devraient atteindre 1 ° C, avec 60% de chances d’averses.

La nuit, les températures dans la région chuteront jusqu’à -6 °C.

“Après, c’est à ce moment-là que nous verrons un changement et que l’air arctique modifié descendra”, a-t-elle déclaré. “Il va faire froid et probablement rester froid… c’est notre première période froide d’automne.”

Charbonneau décrit les prévisions de la semaine prochaine comme étant “bien inférieures à la saison”, après avoir été classées comme une première moitié d’automne plus chaude que la normale dans une grande partie de l’intérieur.

“Nos modèles indiquent un mois de novembre plus froid que la normale, une certitude pour le début et le milieu”, a déclaré le météorologue.

Pour le milieu de cette semaine, les résidents de Kelowna, Vernon et Penticton pourraient s’attendre à ce que les températures au petit matin descendent en dessous de zéro – un prélude à la plupart des projections diurnes pour toute la semaine prochaine.

