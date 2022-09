FORT LAUDERDALE, Floride (AP) – L’un des principaux chercheurs du pays sur l’alcoolisme fœtal a témoigné mardi que la mère biologique du tireur d’école de Floride, Nikolas Cruz, avait bu plus pendant sa grossesse que n’importe quelle femme qu’il ait jamais vue documentée.

Le Dr Kenneth Jones a déclaré que les dossiers médicaux et autres montrent que Brenda Woodward a largement dépassé les normes qui mettent gravement en danger un fœtus : six verres par semaine pendant deux semaines ou trois verres en une séance deux fois. Un ami a également témoigné plus tôt que Woodard, une prostituée de Fort Lauderdale, avait beaucoup bu du vin fortifié et de la liqueur de malt pendant sa grossesse avec Cruz avant de le mettre en adoption. Elle est morte l’année dernière.

“Je sais que je n’ai jamais vu autant d’alcool consommé par une femme enceinte”, a déclaré Jones, un ancien professeur de médecine de l’Université de Californie à San Diego, qui a fait certaines des recherches pionnières sur l’abus d’alcool chez le fœtus il y a 50 ans.

Cruz, 23 ans, a plaidé coupable en octobre dernier du meurtre de 14 élèves et de trois membres du personnel le 14 février 2018 à l’école secondaire Marjory Stoneman Douglas de Parkland. Son procès, qui s’achève maintenant dans son deuxième mois, n’a pour but que de déterminer s’il est condamné à mort ou à perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle.

Ses avocats essaient de montrer que l’abus d’alcool de Woodard pendant la grossesse a mis Cruz sur la voie d’un comportement erratique, bizarre et souvent violent qui a abouti à la fusillade.

Jones a déclaré au jury que bien qu’il y ait un désaccord sur la question de savoir si Woodard avait abusé de la cocaïne pendant sa grossesse – des témoins ont dit qu’elle l’avait fait, les tests indiquent qu’elle ne l’avait pas fait – cela n’aurait pas fait de différence significative compte tenu de son abus d’alcool.

“Vous pouvez prendre toutes les drogues illicites auxquelles vous pouvez penser – héroïne, marijuana, méthamphétamine, cocaïne – et les emballer dans un seul sac et elles ne tiennent pas une bougie à l’alcool pour son effet sur un bébé en développement”, Jones a dit.

Il a déclaré que son examen montre que Cruz tombe dans le trouble du spectre de l’alcoolisation fœtale – une large catégorie – mais n’a pas le syndrome d’alcoolisation fœtale plus étroitement défini. Il a déclaré que ce dernier présentait certains traits physiques que les pédiatres peuvent reconnaître, tels que des lèvres fines, des paupières étroites et un philtrum lisse – la crête entre le nez et la bouche.

Il a dit que le manque de caractéristiques physiques peut en fait être préjudiciable car l’enfant ne recevra pas le traitement précoce approprié pour les dommages que l’alcool a causés au cerveau. Il a dit que les mères adoptives comme Lynda Cruz pourraient également avoir peur de signaler aux médecins ce qu’elles savent de l’abus d’alcool d’une mère biologique en raison de la stigmatisation que cela peut attacher à leur enfant.

Jones a déclaré que les signes de dommages causés par l’alcool au fœtus chez un enfant comprennent l’irritabilité, de graves crises de colère et des problèmes de comportement importants. Il a dit que comme Cruz, ils sont souvent diagnostiqués avec un trouble déficitaire de l’attention avec hyperactivité, manquent de contrôle à l’école et sont agressifs envers leurs mères et leurs enseignants. Des témoignages antérieurs ont montré Cruz démontrant tous ces problèmes.

Jones devrait terminer son témoignage plus tard mardi, y compris le contre-interrogatoire. Son témoignage a suivi le neuropsychologue Paul Connor, qui a déclaré que Cruz tout au long de sa vie avait montré lors de tests qu’il avait des problèmes mentaux liés à l’alcool.

Les défenseurs publics de Cruz tentent de convaincre au moins l’un des 12 jurés de voter à vie – un verdict de mort doit être unanime.

Ils tentent de surmonter le dossier de l’accusation, qui s’est concentré sur le massacre de Cruz alors qu’il traquait une salle de classe de trois étages pendant sept minutes avec un fusil semi-automatique de type AR-15. Le procureur principal Mike Satz a diffusé des vidéos de sécurité de la fusillade et a montré le fusil utilisé par Cruz. Des enseignants et des élèves ont témoigné qu’ils regardaient les autres mourir.

Satz a montré des photos d’autopsie graphique et de scènes de crime et a emmené les jurés dans le bâtiment clôturé, qui reste taché de sang et criblé de balles. Les parents et les conjoints ont fait des déclarations en larmes et en colère au sujet de leur perte.

Une fois que la défense aura conclu sa plaidoirie dans les semaines à venir, l’accusation présentera un dossier de réfutation avant le début des délibérations du jury.

