Expert de l’ONU : la junte birmane cherchera sa légitimité dans un vote “fictif”

NATIONS UNIES (AP) – L’enquêteur spécial indépendant de l’ONU sur le Myanmar a averti mardi que les dirigeants militaires du pays prévoyaient de rechercher la légitimité en orchestrant une élection “simulée” cette année et a exhorté tous les pays à rejeter le vote illégal et “farfelu”. Tom Andrews a également a appelé les nations qui soutiennent les droits de l’homme et la démocratie à reconnaître l’organisation faîtière clandestine des opposants au régime militaire comme le représentant légitime du peuple du Myanmar. Il a déclaré dans un rapport au Conseil des droits de l’homme publié à la veille du deuxième anniversaire de l’éviction de Le gouvernement élu d’Aung San Suu Kyi qui, selon la constitution rédigée par l’armée en 2008, son coup d’État du 1er février 2021, “était illégal et sa revendication en tant que gouvernement du Myanmar est illégitime”. Les pays membres de l’ONU, a déclaré Andrews, “ont un une responsabilité et un rôle importants à jouer pour déterminer si la junte militaire du Myanmar réussira à atteindre son objectif d’être acceptée comme légitime et de prendre le contrôle de f une nation en révolte. “” Vous ne pouvez pas avoir d’élections libres et équitables lorsque l’opposition est arrêtée, détenue, torturée et exécutée “, les journalistes n’ont pas le droit de faire leur travail et c’est un crime de critiquer l’armée, a déclaré Andrews à une conférence de presse. Il a noté que la plupart de la communauté internationale a refusé d’accepter la prétention de l’armée à être le gouvernement légitime du Myanmar. Une petite minorité, dont la Chine, la Russie, l’Inde, la Biélorussie, l’Arabie saoudite et le Sri Lanka, a pris des mesures équivalant à une reconnaissance, telles que la présentation de lettres de créance diplomatiques aux dirigeants de la junte et le renforcement des relations militaires et économiques, a-t-il déclaré. Andrews a appelé à la reconnaissance et au soutien. pour le gouvernement d’unité nationale, le principal groupe clandestin coordonnant la résistance à l’armée. Il a été créé par des législateurs élus qui n’avaient pas le droit de prendre place lorsque l’armée a pris le pouvoir.Andrews s’est dit encouragé par l’engagement croissant des États-Unis, de l’Union européenne et du Canada avec le gouvernement d’unité nationale.Présentant le rapport lors d’une conférence de presse conférence, Andrews a qualifié la situation du Myanmar de « guerre oubliée » et a accusé la communauté internationale de ne pas résoudre la crise ainsi que « les crimes systématiques de la junte contre l’humanité et les crimes de guerre ». Depuis que l’armée est arrivée au pouvoir, a-t-il dit, au moins 2 900 personnes et probablement beaucoup plus sont morts, 17 500 personnes sont des prisonniers politiques et au moins 38 000 maisons, cliniques et écoles ont été réduites en cendres. En outre, 1,1 million de personnes ont été déplacées, plus de 4 millions d’enfants n’ont pas accès à l’éducation formelle et 17,6 millions de personnes devraient avoir besoin d’aide humanitaire en 2023, contre 1 million avant le coup d’État, a-t-il déclaré. Andrews, un ancien membre du Congrès américain qui a des nominations à la Yale Law School et à l’Asia Center de Harvard, a déclaré qu’une nouvelle réponse internationale coordonnée à la crise au Myanmar était impérative. force létale. La futilité de la protestation non violente a poussé les opposants à la résistance armée, que certains experts de l’ONU et d’autres ont qualifiée de guerre civile. Selon le rapport d’Andrews au Conseil des droits de l’homme des Nations Unies, au cours des 22 mois qui ont suivi le coup d’État jusqu’au 31 décembre, il y a eu environ 10 000 attaques ou affrontements armés entre l’armée et l’anti-junte, les forces de résistance ethnique et d’autres groupes. tous les membres de l’Association des nations de l’Asie du Sud-Est à prendre leurs distances avec la junte, à condamner ses actions et à soutenir l’application des sanctions internationales. Alors que l’Indonésie, la Malaisie, Singapour, les Philippines et Brunei ont réduit leur engagement diplomatique et rejeté ses revendications de légitimité, le Cambodge, le Laos, la Thaïlande et le Vietnam se sont engagés avec l’armée, bien que le Vietnam et le Cambodge aient déclaré que cela n’équivaut pas à une reconnaissance. est membre de l’ASEAN et son chef militaire, le général Min Aung Hlaing, a accepté le plan en cinq points de l’organisation en avril 2021 appelant à une cessation immédiate de la violence, un dialogue entre toutes les parties concernées par la médiation d’un envoyé spécial de l’ASEAN, mais le Andrews a déclaré que l’emprise de l’armée sur le pays “s’affaiblit”, affirmant que son enquête a révélé que les sanctions internationales ont rendu difficile pour la junte de se déplacer et d’accéder à des fonds pour poursuivre ses opérations. Mais “le problème, c’est que les sanctions ne sont pas coordonnées”, a-t-il dit.