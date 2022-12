Expert de Harvard sur la pire chose à propos des résolutions du Nouvel An

Spécialiste de Harvard Lisa LaheyLa recherche de s’appuie sur une statistique vraiment choquante : lorsque les médecins informent les patients cardiaques qu’ils mourront sans changer leurs habitudes enracinées, seulement un sur sept réussiront à changer leurs habitudes.

Même contre la vie ou la mort littérale, les humains ont une aversion innée pour le changement – et Lahey, qui a écrit le livre “Immunité au changement“, veut que les gens comprennent comment cette aversion se manifeste dans la vie de chacun alors qu’ils se lancent dans de nouveaux objectifs en 2023.

“Les gens ont une idée très erronée selon laquelle vous pouvez réellement changer rapidement. Ce n’est tout simplement pas vrai”, déclare Lahey. “Vous avez vraiment besoin de vous donner plus d’espace.”

Aux yeux de Lahey, la pire chose à propos des résolutions du Nouvel An n’est pas le fait que nous “échouons” à les remplir. La tragédie, dit-elle, c’est que trop souvent nous nous critiquons quand nous sommes à court, malgré des décennies de recherche prouvant à quel point nous sommes résistants au changement.

“C’est comme si les gens buvaient du Kool-Aid, [and think] “Si j’ai vraiment l’intention d’atteindre cet objectif, et que je ne peux pas, je suis un perdant.” Il y a quelque chose qui ne va pas chez moi », dit-elle. « Je pense que c’est juste une profonde perte d’énergie humaine.

“Cela tient en grande partie au fait que les gens ne reconnaissent pas et ne respectent pas suffisamment le fait qu’il existe des forces puissantes en jeu qui sont [operating] à un niveau inconscient qui nous empêche de changer », poursuit Lahey. « Il n’y a rien de honteux à cela.

Pourtant, rien de tout cela ne veut dire que le changement est impossible. Certaines résolutions du Nouvel An pourraient être faciles à respecter, souligne Lahey. Par exemple, si quelqu’un qui n’a jamais pensé à ce qu’il mangeait ou à la quantité d’exercice qu’il faisait constate que son métabolisme ralentit avec l’âge, il ne sera peut-être pas difficile de commencer à faire des choix plus sains.

Le problème survient lorsqu’il existe un système de croyance sous-jacent que nous ne voyons pas et qui nous empêche en fait d’atteindre notre objectif.

Lahey dit que si vous avez essayé plusieurs fois de changer le même comportement et que vous ne l’avez pas encore vu, c’est un signe révélateur qu’il se passe quelque chose d’autre dans les coulisses.

Mais n’ayez crainte : avec des décennies de recherche à l’appui, Lahey a développé une feuille de route complète sur la façon d’identifier — et de surmonter — notre “immunité au changement.”

Briser notre résistance au changement

Lahey a récemment expliqué à quoi cela ressemble dans la pratique sur un épisode récent du podcast de l’auteur à succès Brené Brown – et c’est un exemple illustratif des enseignements de Lahey en action.

Le processus comporte quatre étapes principales. Tout d’abord, vous devez identifier votre objectif d’amélioration réel et ce que vous devez faire différemment pour l’atteindre.

L’objectif de Brown semblait simple : elle voulait être plus disciplinée dans la planification de réunions régulières avec son équipe, qu’elle qualifiait de “mission critique”.

Ensuite, dit Lahey, vous devez examiner vos comportements actuels qui pourraient aller à l’encontre de votre objectif.

Ici, Brown a eu toute une série d’exemples : elle a annulé et reprogrammé des réunions trop souvent ; elle s’est retirée des réunions à la dernière minute; elle a dépassé le temps prévu.

“Mais ce qui a vraiment attiré son attention, c’est [when] elle a dit ‘Je dis toujours ‘oui’ à l’unique [meetings]”, a ajouté Lahey, ce qui contribuait au sentiment de Brown que les réunions étaient une perte de temps.

Ce type d’idée est essentiel, souligne Lahey, car c’est à ce stade de la feuille de route que les gens pensent généralement qu’ils voient quel est le problème – pour se retrouver à s’attaquer à une partie du vrai problème.

“Ils vont au changement de comportement à ce niveau très concret et direct”, dit-elle. “Ce que mon travail dit, c’est que si vous pouvez apporter le changement de cette façon, vous devriez le faire… mais pour beaucoup de gens, cela ne fonctionne pas, car le comportement sert en fait un rôle très important. [competing] objectif qu’ils ont.”

Cela mène à la troisième étape : identifier vos engagements concurrents cachés.

“Ce que Brené a fini par découvrir [in step three] était essentiellement elle a un rôle [of herself] ce qui est très lié au fait de vouloir maintenir une sorte de vigilance autour de son temps de création », dit Lahey.

C’est à ce stade de la feuille de route que les gens peuvent identifier une hypothèse sous-jacente beaucoup plus large sur le fonctionnement du monde qui a en fait conduit leur résistance au changement tout au long.

Pour Brown, c’était une hypothèse que les réunions étaient banales et aspiraient à la créativité. Elle ne voulait pas se laisser entraîner par des détails – et donc, elle a renfloué les réunions comme un moyen de préserver son temps créatif, qu’elle considérait comme plus important.

Désapprendre nos hypothèses

Lahey dit que lorsqu’elle guide les gens à travers leur propre feuille de route “Immunité au changement”, la dernière colonne est “presque toujours” sans rapport avec la première colonne, un peu comme celle de Brown.

À titre d’exemple, elle cite une mère dont la première colonne disait qu’elle voulait faire plus d’exercice, tandis que sa quatrième colonne était consacrée à la culpabilité qu’elle ressentait chaque fois qu’elle quittait ses enfants.

Désapprendre ce genre d’hypothèses ne se fera pas nécessairement du jour au lendemain, dit Lahey, mais il est possible de commencer à changer votre état d’esprit en créant “un test valide de vos croyances”.

Cela va être légèrement différent pour tout le monde. Pour la mère qui craignait qu’une routine d’exercice plus rigoureuse n’entraîne le ressentiment de ses enfants, ce test était simple : elle a commencé à se promener pendant qu’un soignant s’occupait de ses enfants.

À son retour, les enfants étaient pleinement engagés dans leurs propres activités : heureux de la voir, bien sûr, mais tout à fait d’accord pour s’occuper.

C’était toute la permission dont elle avait besoin pour commencer à prendre soin d’elle-même de plusieurs façons, souligne Lahey. “Elle a commencé à se sentir physiquement mieux dans sa peau et dans sa façon d’être parent”, ajoute-t-elle.

Et c’est la clé derrière tout ce travail. Tout le monde se sentira beaucoup mieux – et s’en tiendra peut-être aux changements qu’il a essayé d’apporter – s’il commençait par être beaucoup plus facile avec lui-même, dit Lahey.

“Le grand cadeau de tout ce travail, pour moi, est de donner la possibilité aux gens de ressentir moins de honte – et finalement de libérer la honte qu’ils ressentent de ne pas pouvoir faire changer les choses – parce qu’ils ont utilisé le mauvais modèle , le mauvais outil », dit-elle. “Cela ne fonctionnerait jamais, alors vous pouvez le libérer.”

“Il y a tellement de points communs parce que fondamentalement, nous sommes humains”, ajoute-t-elle. “Nous sommes tous dans ce grand bateau ensemble.”

