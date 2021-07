Expert américain : des images montrent que les déchets des navires chinois mettent en danger les récifs

Les images satellite au cours des cinq dernières années montrent comment les déchets humains, les eaux usées et les eaux usées se sont accumulés et ont causé des algues dans un groupe de récifs dans la région des Spratlys où des centaines de navires de pêche chinois ont ancré par lots, a déclaré Liz Derr, qui dirige Simularity Inc., une société de logiciels créant des technologies d’intelligence artificielle pour l’analyse d’images satellitaires.