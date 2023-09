Expériences sur les cellules souches et création de la « technologie de l’embryon »

Les nouvelles: Dans le cadre d’un test important pour la médecine à base de cellules souches, la société de biotechnologie BlueRock Therapeutics affirme que les implants de neurones fabriqués en laboratoire et introduits dans le cerveau de 12 personnes atteintes de la maladie de Parkinson semblent être sûrs et pourraient réduire les symptômes de certaines d’entre elles.

Comment ça fonctionne: Les nouvelles cellules produisent le neurotransmetteur dopamine, dont le manque est à l’origine des symptômes dévastateurs de la maladie de Parkinson, notamment des problèmes de mouvement. Les neurones de remplacement ont été fabriqués à partir de cellules souches puissantes provenant à l’origine d’un embryon humain créé à l’aide d’une procédure de fécondation in vitro.

Pourquoi est-ce important: L’essai à petite échelle est l’un des tests les plus importants et les plus coûteux jamais réalisés sur la technologie des cellules souches embryonnaires, l’approche controversée et très médiatisée consistant à utiliser des cellules souches prélevées sur des embryons de FIV pour produire des tissus et des parties du corps de remplacement. Lisez l’histoire complète.

—Antonio Regalado

Voici pourquoi j’invente le terme « technologie embryonnaire »

Antonio, notre rédacteur en chef en biomédecine, suit depuis un certain temps des expériences utilisant des cellules souches embryonnaires. Il a inventé le terme « technologie des embryons » pour désigner la puissante technologie que les chercheurs peuvent extraire en les étudiant, ce qui inclut de nouvelles façons de se reproduire par FIV – et pourrait même contenir des indices sur une véritable science du rajeunissement.

Pour en savoir plus sur le potentiel passionnant de la technologie embryonnaire, consultez la dernière édition de Le bilannotre newsletter hebdomadaire sur les biotechnologies. S’inscrire pour le recevoir dans votre boîte mail tous les jeudis.