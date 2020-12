Noël n’est plus que dans quelques semaines et beaucoup d’entre nous attendent une nouvelle année plus radieuse et la perspective de pouvoir voyager à nouveau.

Une enquête récente a révélé que près de la moitié d’entre nous admettons avoir refait des cadeaux, ou pire, jeter des cadeaux non désirés. Alors plutôt que de risquer d’envoyer un autre cadeau qui ne prend que de la place, pourquoi ne pas acheter une expérience à l’amant d’aventure de votre vie?

Qu’il s’agisse d’explorer davantage le Royaume-Uni avec une escapade ou de partir dans un endroit exotique, nous avons rassemblé ci-dessous certaines de nos expériences de voyage préférées.

Dormir à la belle étoile

Une pause dans la nature est juste le tonique dont nous avons tous besoin après les montagnes russes qui ont eu lieu en 2020. Cette année, vous pouvez ouvrir une petite boîte de grands espaces sous l’arbre et offrir à vos proches un séjour à attendre l’année prochaine.

Des cabanes dans les arbres aux bus et aux ruches, Canopy and Stars propose 850 espaces de glamping merveilleusement originaux.

Vous pouvez acheter des cartes-cadeaux avec n’importe quel montant sur le Site Web Canopy and Stars.

Retraites de bien-être exotiques

Yoga à Bali ou oliveraies sur le lac de Garde; une carte-cadeau de Health and Fitness Travel pourrait être le billet pour un peu de repos et de détente.

Si vous n’êtes pas encore à l’aise pour voyager à l’étranger, il y a la retraite de désintoxication Glass House, qui est basée dans la campagne de l’Essex.

Les cartes-cadeaux peuvent être achetées ici sur le Site Web de voyages de santé et de forme physique.

Voyages éco-responsables avec Not In The Guidebooks

Il a été révélé que le verrouillage a rendu plus de touristes britanniques plus soucieux de l’environnement. Cela dit, pourquoi ne pas offrir à quelqu’un des vacances durables?

Not In The Guidebooks organise exclusivement des expériences authentiques, durables et responsables. Dirigez-vous vers un Retraite avec bain à remous dans le Shropshire ou dans les montagnes italiennes pour un expérience culinaire, artistique et poétique.

Faites la fête sur votre propre yacht privé

Vous connaissez un voyageur libre et passionné de fête pour lequel vous devez acheter? Envoyez votre bien-aimé au voyage de plaisance ultime avec un choix de six destinations époustouflantes.

La Yacht Week s’adresse aux voyageurs en solo, avec un groupe facebook où vous pouvez trouver des amis pour louer un yacht. Une fois que vous êtes prêt, partez pendant une semaine pour profiter d’activités, rencontrer d’autres plaisanciers et explorer les superbes océans et îles à bord de votre propre yacht. Un package offre la possibilité d’aller au festival de musique Ultra en Croatie à la fin de votre semaine.

Les aventuriers peuvent choisir de mettre les voiles en: Croatie, Monténégro, Grèce, Sardaigne, Caraïbes ou Polynésie.

Vous pouvez vous diriger vers Site Internet de la Yacht Week pour acheter un bon.

Découvrez Londres sous un nouvel angle dans votre propre canoë

Restez fidèle au thème nautique, découvrez Londres sous un autre angle et descendez la Tamise avec Moose Canoe Hire.

La société offre des bons pour la location de stand up paddle, la location de kayak ou de canoës canadiens. C’est un excellent cadeau pour les familles, les couples ou les individus, avec des navires conçus pour accueillir différents groupes.

Vous pouvez acheter un bon cadeau à Site Web de Moose Canoe Hire.

Camping sauvage dans les Highlands écossais

Des emplacements sauvages dans les Highlands écossais aux cabines de glamping surfside sur la côte de Cornouailles, un bon de Camping cool pourrait vous obtenir un billet pour des centaines de leurs emplacements de camping au Royaume-Uni.

Si dormir dans une cabane dans les arbres ou évacuer vos soucis dans une baignoire en cuivre sous les étoiles sonne bien, rendez-vous sur coolcamping.com pour acheter une carte-cadeau.

Gardez un œil sur notre site et nos réseaux sociaux au cours des prochaines semaines pour plus de contenu de voyage lié à Noël.