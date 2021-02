Expériences d’aperçu pour Android 12 Developer 1 avec une interface utilisateur remaniée, des captures d’écran défilantes et plus encore: Quoi de neuf

La dernière version du système d’exploitation Android de Google, Android 12, est désormais disponible pour les développeurs. Le déploiement stable de la nouvelle version d’Android est attendu en septembre, bien que la société n’ait pas encore confirmé ce développement. L’Android 12 Developer Preview 1 est disponible au téléchargement sur les smartphones Google Pixel et les développeurs peuvent également consulter les nouvelles fonctionnalités et les modifications à l’aide de l’émulateur Android. Dans le cadre de la mise à jour du développeur, Google teste la nouvelle disposition de l’interface utilisateur, le système de notification et la confidentialité pour une expérience utilisateur améliorée.

Le géant du logiciel, dans un article de blog, a révélé que les aperçus des développeurs Android 12 pour Android (aperçus 1, 2 et 3) dureraient jusqu’à la mi-avril, après quoi les programmes bêta (bêta 1, bêta 2, bêta 3 et bêta 4) va commencer. Après avoir testé divers testeurs Android 12, le déploiement stable commencera. La version d’aperçu pour les développeurs d’Android 12 peut être téléchargée sur des appareils tels que Google Pixel 3, Pixel 3XL, Pixel 3a, Pixel 3a XL, Pixel 4, Pixel 4 XL, Pixel 4a, Pixel 4a 5G et Google Pixel 5. Autres OEM commencera à tester la version modifiée d’Android 12 en fonction de sa propre feuille de route. Notamment, Google a abandonné les noms sur le thème des desserts avec Android 10. Cependant, la société continue les noms sur le thème des desserts dans sa base de code interne. L’Android 10 était connu en interne sous le nom de Quince Tart, tandis que l’Android 11 était Red Velvet Cake. Selon les développeurs XDA, Android 12 est connu en interne sous le nom de Snow Cone.

En termes de fonctionnalités, Google a mentionné que la société travaillait à l’optimisation des transitions et des animations à travers le système pour rendre l’expérience encore plus fluide. Les applications optimiseront leurs notifications avec des vues de contenu personnalisées qui seront basées sur un modèle standard. De plus, Android 12 apportera également des notifications plus réactives, et Google dit que les utilisateurs remarqueront les changements dans le premier aperçu du développeur qui seront probablement affinés dans les mises à jour ultérieures.

Pendant ce temps, un rapport distinct des développeurs XDA indique que l’Android 12 Developer Preview 1 apporte une teinte de couleur bleue à l’interface utilisateur qui contraste avec le fond blanc depuis Android 5 Lollipop. La teinte bleuâtre est également visible lorsque le mode sombre est activé. Le panneau Notifications et l’écran de verrouillage ont maintenant un calque translucide en arrière-plan. L’animation pour le déverrouillage du modèle semble également être légèrement plus dynamique, note la publication. Le menu déroulant Paramètres rapides a maintenant un arrière-plan de couleur bleu clair au lieu d’une finition grise pour correspondre au thème général. La disposition des icônes de réglages rapides comme les commutateurs DND et Battery Saver a également été réorganisée dans la colonne supérieure.

De plus, la section Accessibilité du menu Paramètres fait peau neuve. L’Android 12 Developer Preview 1 apporte d’autres fonctionnalités telles que la convivialité à une main pour permettre un contrôle facile du smartphone d’une seule main. Google teste également la fonctionnalité de défilement ou de défilement des captures d’écran qui a été repérée dans Android 11 Developer Preview l’année dernière (n’a pas atteint la coupe finale). Le rapport note également que l’Android 12 reçoit un nouveau bouton pour répéter les notifications sans importance. Il existe une nouvelle possibilité de rediriger les données de retour haptique du smartphone vers une manette de jeu ou une manette de jeu pour améliorer l’expérience de jeu.

En termes de confidentialité, Google se prépare à ajouter des avertissements pour activer l’utilisation du microphone et de la caméra, même dans les applications système Camera and Recorder. La fonctionnalité est actuellement en phase expérimentale et désactivée par défaut. Il a été dit précédemment que l’Android 12 indiquerait aux utilisateurs quand les applications accèdent au micro ou à la caméra – de la même manière qu’Apple indique les utilisateurs avec des couleurs différentes sur iOS 14. Les utilisateurs doivent noter que, puisque toutes les fonctionnalités mentionnées ci-dessus sont encore en phase de test, il est probable que certains d’entre eux ne soient pas déployés avec la version finale d’Android 12, destinée aux utilisateurs finaux.