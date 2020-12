Une nouvelle étude examinant l’impact de Covid-19 sur nos rêves a révélé que la colère, la tristesse et l’hygiène sont des émotions et des thèmes plus fréquemment rapportés qu’auparavant, alors que les peurs du monde réel se manifestent dans le monde inconscient.

Des recherches antérieures ont suggéré que les rêves sont une continuation de notre réalité éveillée – une théorie longtemps soupçonnée sur les humains nocturnes jamais entrés inévitablement.

Confirmant ces résultats antérieurs, cette nouvelle recherche fournit des informations supplémentaires sur l’impact de la distanciation sociale et des pratiques de lavage des mains plus rigides sur notre subconscient.

«Ces résultats corroborent l’hypothèse selon laquelle les rêves pandémiques reflètent la souffrance mentale, la peur de la contagion et des changements importants dans les habitudes quotidiennes qui ont un impact direct sur la socialisation». écrivent les chercheurs.

Ils ont étudié 239 rapports de rêve soumis par 67 personnes différentes au Brésil avant et après les verrouillages entre les mois de mars et avril, lorsque la pandémie a véritablement commencé à s’installer dans le monde entier.

Parmi les données, la colère et la tristesse ont été rapportées comme des émotions plus fréquemment ressenties dans les rêves qu’auparavant, avec une plus grande prévalence de thèmes tels que l’hygiène et la contamination, et la propreté en général.

Pendant ce temps, la mention dans les rapports de mots émotionnels associés positivement et négativement est restée constante, et il n’y a pas eu d’augmentation substantielle des mots relatifs à la mortalité ou, en fait, à la santé en général.

Les résultats «Reflètent une expérience traumatisante collective, comme c’est souvent le cas lors de fléaux, de guerres et de catastrophes naturelles», selon les chercheurs.

On a également signalé une augmentation du nombre de cas de rêves particulièrement vifs dans le monde pendant la pandémie, soupçonnés d’être le résultat d’horaires de sommeil perturbés.

