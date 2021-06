Expérience, préparation, contraste frappant avec Trump

Joe Biden a eu plus d’expérience en politique étrangère que tout autre président de l’histoire des États-Unis. Lorsqu’il est entré au Sénat et a commencé à traiter des problèmes mondiaux, c’était en 1973 et Leonid Brejnev était président du Parti communiste de l’Union soviétique. Le précédent le plus expérimenté parmi nos présidents en matière de politique étrangère était George HW Bush. Additionnez son temps au Congrès, en tant qu’ambassadeur des Nations Unies, chef du bureau de liaison américain en Chine, chef de la CIA et vice-président, Bush est devenu président avec 16 ans d’expérience en politique étrangère. C’est un tiers de ce que Biden a eu.

Il est probablement injuste de comparer les premières performances de Biden aux premiers mois de Donald Trump, le seul président de l’histoire des États-Unis à n’avoir eu aucune expérience de la fonction publique avant son entrée en fonction. En fait, il est probablement injuste de le comparer à n’importe lequel de ses prédécesseurs depuis Bush senior. L’ancien gouverneur de l’Arkansas Bill Clinton, l’ancien gouverneur du Texas George W. Bush et le sénateur de première année Barack Obama sont tous entrés en fonction avec peu ou pas d’expérience des affaires internationales. Et ça s’est montré.

Les échappés de la politique étrangère du premier mandat

George W. Bush a supervisé le début de la pire calamité de politique étrangère de l’histoire des États-Unis – l’invasion injustifiée et désastreuse de l’Irak par les États-Unis. Aussi difficile à imaginer soit-il, ses décisions sur la scène mondiale étaient encore pires que celles de Trump.

Les échappées de politique étrangère de Clinton au cours du premier mandat allaient de l’incident de Black Hawk Down en Somalie et de ne pas avoir agi assez rapidement pour endiguer le génocide au Rwanda, à la gestion instable des premiers défis posés par la guerre des Balkans et une vision erronée et trop optimiste de l’après-guerre. Russie soviétique. L’intervention américaine en Haïti s’est trompée de cheval (Jean-Bertrand Aristide) ; sa politique irakienne était confuse ; et les accords d’Oslo entre Israël et les Palestiniens n’ont finalement pas fonctionné. Et je dis tout cela en tant qu’ancien membre de l’administration Clinton.

Obama, qui a reçu un prix Nobel de la paix sans autre raison apparente que de ne pas être George W. Bush, a prononcé des discours édifiants au début de son administration, promettant une vision différente du monde arabe et la fin des armes nucléaires. Mais finalement, la réalité n’a pas été à la hauteur de sa vision. Il s’est engagé à quitter l’Irak et l’Afghanistan et a échoué dans les deux cas. Par exemple, en Afghanistan, il a ignoré les conseils du vice-président Biden de l’époque et a adhéré à une stratégie de montée en puissance qui n’a pas fonctionné. Sa « réinitialisation » tant vantée avec la Russie – proposée lors d’une première visite à Moscou – a échoué.

En raison de sa longue expérience, les premiers mois de Biden au pouvoir ont été beaucoup plus réussis. Il a rapidement constitué une équipe respectée de vétérans de la politique étrangère. Il a rapidement défait les erreurs de politique de Trump, ramenant l’Amérique dans des groupes internationaux comme l’Organisation mondiale de la santé et des accords internationaux comme l’Accord de Paris. Lorsque des crises ont éclaté dans des endroits comme l’Ukraine et entre les Israéliens et les Palestiniens, il est intervenu avec une touche sûre et a contribué à éviter l’escalade.

Jennifer Granholm : La Chine profite de notre passivité. Le plan américain pour l’emploi de Biden changerait cela.

Le récent voyage de Biden en Europe est l’un des plus réussis de tous les temps pour un nouveau président. Il a lancé un rafraîchissement de la Charte de l’Atlantique avec le Royaume-Uni, s’est réengagé avec le groupe des pays industrialisés du G-7 et a joué un rôle de premier plan dans un engagement sans précédent de vaccins envers les pays dans le besoin. Il a dirigé un effort pour remodeler les priorités de l’OTAN, a obtenu l’accord de citer les menaces chinoises et russes et a réaffirmé l’engagement absolu des États-Unis envers l’article 5, le principe de protection collective des membres de l’OTAN en cas d’attaque.

Lors d’un sommet avec les dirigeants de l’Union européenne, un problème commercial majeur a été résolu et une longue liste de nouvelles initiatives a été entreprise. Et lors d’une réunion avec le président russe Vladimir Poutine, Biden a exposé les préoccupations des États-Unis, a souligné notre détermination à résister aux futurs abus russes, a contribué à mettre l’accent sur les menaces de cybersécurité et a recherché des domaines de coopération potentielle comme le redémarrage de l’accord nucléaire iranien.

Biden contre Bush 41 est une comparaison juste

C’est pourquoi, de tous les présidents des 33 dernières années, le seul auquel Biden peut être comparé à juste titre est à George HW Bush. L’Europe de l’Est et l’Europe centrale étaient en proie à de profonds troubles lorsque Bush a pris ses fonctions. Le sien les deux premières années ont vu une vague de révolutions sans précédent qui a finalement conduit àla chute du mur de Berlin en novembre 1989 et, peu de temps après, lefin de l’Union soviétique. Til Insurrection de Tiananmen venula même année, en juin. Une diplomatie efficace et bien gérée était nécessaire pour inaugurer ce qu’on a appelé« le nouvel ordre mondial. »

L’équipe expérimentée de Bush a montré qu’elle était à la hauteur de la tâche, non seulement dans la façon dont elle a géré la fin de la guerre froide, mais aussi dans sa gestion de l’opération Desert Shield. L’administration a atteint son objectif de chasser l’Irak du Koweït et n’a pas prolongé la guerre ni déstabilisé le Moyen-Orient en s’en prenant à Saddam Hussein.

Rétablir le rôle de l’Amérique :Biden met en garde Poutine sur les droits de l’homme et la cybersécurité à Genève. La clarté morale américaine est de retour.

En quittant Genève, Biden a rejeté l’idée que la politique étrangère est « une grande, grande compétence qui est en quelque sorte, en quelque sorte, comme un code secret ». Il a fait valoir qu’il s’agissait d’une « extension logique des relations personnelles. C’est ainsi que fonctionne la nature humaine. Alors qu’il avait certainement raison à ce sujet, il a minimisé un autre fait : dans les affaires complexes de l’État, l’expérience compte. Si le bilan de Biden résiste à l’épreuve du temps, peut-être que son succès relatif et celui de Bush – contrastant avec les luttes de présidents moins expérimentés – mettra fin à l’idée que la formation en cours d’emploi est adéquate pour le travail le plus difficile au monde.

David Rothkopf (@djrothkopf) est membre du conseil des contributeurs USA TODAY, animateur de « Deep State Radio » et PDG de la société de médias et de podcasting du groupe Rothkopf. Il a été sous-secrétaire adjoint au commerce pour la politique commerciale internationale et plus tard sous-secrétaire intérimaire au commerce pour le commerce international pendant le premier mandat de Bill Clinton.