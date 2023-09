Expérience : les modes 28 mm et 35 mm de l’Apple iPhone 15 Pro ne sont que des recadrages numériques

Apple a consacré quelques instants de sa présentation de près d’une heure de l’iPhone 15 aux modes de prise de vue personnalisés 28 mm et 35 mm des nouveaux modèles Pro. Techniquement, vous obtenez une partie recadrée de 28 mm ou 35 mm de l’objectif principal natif de 24 mm et vous l’obtenez dans la même résolution de 24 MP que les images de 24 mm par défaut. Apple affirme qu’avec l’iPhone 15 Pro, « c’est comme avoir sept objectifs professionnels dans votre poche ».

C’est une fonctionnalité pratique pour ceux qui préfèrent une distance focale inférieure à 24 mm. Vous appuyez sur le mode 1x dans l’appareil photo pour passer à 28 mm (1,2x) et encore une fois à 35 mm (1,5x). Vous pouvez même définir la distance focale par défaut de l’appareil photo, ce qui est très pratique.

Mais Apple fait-il plus que simplement recadrer l’image et la ramener à sa taille d’origine ? Nous avons fait une petite expérience pour le savoir.

Avant de partir, voici les photos 24 mm par défaut des deux scènes de l’iPhone 15 Pro Max.









La distance focale par défaut de 24 mm

Les images de gauche sont les 28 mm capturés par l’application appareil photo native de l’iPhone et sortis en 24 MP par défaut. Nous avons recadré manuellement les photos de droite et les avons mises à l’échelle jusqu’à 24 MP à l’aide de la méthode de rééchantillonnage Preserve Details 2.0 de Photoshop. En regardant les résultats côte à côte, nous dirions qu’il n’y a pas de différence perceptible entre la prise de vue 28 mm d’Apple et notre simple recadrage et mise à l’échelle.













Appareil photo natif 28 mm • 28 mm recadré et agrandi

N’oubliez pas d’appuyer sur le bouton de comparaison sous les échantillons pour obtenir un aperçu 100 % zoomé.

C’est la même histoire avec les images 35 mm. Apparemment, tout ce qu’Apple fait ici est de recadrer la photo de 24 mm et de ramener la résolution à 24 MP, en appliquant une certaine netteté en cours de route. Il n’y a pas de photographie informatique sophistiquée ici.













Appareil photo natif 35 mm • 35 mm recadré et agrandi

Alors voilà, c’est comme avoir trois objectifs réels et quatre modes de recadrage pour un total de sept focales. On ne peut nier la commodité offerte par Apple. Nous sommes sûrs que beaucoup (y compris certains ici de l’équipe GSMArena) utiliseront volontiers une distance focale par défaut plus étroite pour la caméra native. Mais ce n’est pas magique et cela se fait au détriment de la qualité de l’image. C’est aussi quelque chose que d’autres font depuis des années : le selfie zoomé par défaut de Samsung, qui s’agrandit lorsqu’il voit plus de personnes dans le cadre.

Ce n’est qu’une observation que nous avons faite alors que nous travaillons sur notre test de l’iPhone 15 Pro Max. Restez à l’écoute pour une plongée plus approfondie dans le meilleur téléphone Apple de tous les temps !