Expérience Jurassic Park? Des moustiques génétiquement modifiés seront libérés aux États-Unis pour lutter contre la dengue, Zika

Se mêler des gènes d’un organisme pour nous faciliter la vie n’est peut-être pas la meilleure façon d’utiliser les ressources scientifiques, comme des films comme parc jurassique ont déjà démontré. Cependant, cela semble difficile dans la vie réelle, car la société de biotechnologie basée au Royaume-Uni, Oxitec, qui développe des insectes génétiquement modifiés pour aider à lutter contre les insectes, va de l’avant avec le plan de libération de plus d’un milliard de moustiques génétiquement modifiés sur 2428 hectares en Floride et au Texas.

Ces versions génétiquement modifiées des moustiques Aedes aegypti, qui sont tous mâles et ne mordront donc pas, seront publié afin de réduire le nombre de moustiques femelles Aedes aegypti porteurs de maladies comme la dengue ou le virus Zika. Le but de ce projet est que lorsque les moustiques GM avec un génome «autolimitant» s’accouplent avec leurs homologues femelles, ils libèrent ce gène modifié. Le gène sera transmis à leur progéniture, provoquant la mort des bébés moustiques femelles avant qu’ils ne puissent atteindre l’âge adulte et, par conséquent, freinant la propagation de maladies mortelles comme la dengue, le virus Zika, etc.

Le programme a été confronté à des réactions négatives de la part de la population locale et des groupes environnementaux qui l’ont surnommé «Jurassic Park Experiment». Le projet est en cours d’élaboration depuis plusieurs années maintenant et l’année dernière, la controverse a été relancée après que les autorités locales de Floride ont approuvé la libération de 750 millions de moustiques génétiquement modifiés.

Dans une interview à Gardien , Jaydee Hanson – directeur de la politique du Centre international d’évaluation technologique et du Centre pour la sécurité alimentaire – avait déclaré que l’expérience était risquée car ils ne savent pas ce qui pourrait mal tourner, car Oxitec a refusé « illégalement » d’analyser sérieusement les risques environnementaux que cette expérience peut apporter. Pendant ce temps, Barry Wray, directeur exécutif de la Florida Keys Environmental Coalition, avait déclaré Gardien que les gens en Floride ne consentent pas aux moustiques génétiquement modifiés ou à des expériences humaines.

Les sceptiques de cette expérience ont également souligné qu’il n’y a pas eu d’évaluation indépendante de cette expérience pour s’assurer qu’elle ne comporte aucun risque pour la population et l’écosystème locaux. On craint également que l’expérience puisse avoir des effets durables à l’avenir, car la diversité génétique entre les moustiques génétiquement modifiés et les moustiques sauvages pourrait donner naissance à une espèce de moustique plus robuste.

Malgré ces appréhensions, les Centers for Disease Control and Prevention et le Florida Department of Agriculture and Consumer Services ont donné le feu vert au projet. Avant de relâcher les moustiques GM en Floride, Oxitec avait déjà mené des essais au Brésil et aux îles Caïmans, qui, selon eux, étaient «réussis».

