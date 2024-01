« Expérience de jeu améliorée » : les paris sportifs arrivent dans les restaurants et lieux de divertissement d’Allentown | Manger, siroter, magasiner

ALLENTOWN, Pennsylvanie – Les amateurs de sport peuvent désormais parier sur des événements majeurs, notamment les matchs de la NBA, de la NFL, de la LNH et de la MLB, dans un bar sportif et lieu de divertissement populaire du comté de Lehigh.

Betway, l’une des principales marques mondiales de paris et de jeux en ligne, a annoncé un accord pour devenir le partenaire officiel de paris sportifs de Sports & Social Allentown, un lieu de restauration et de divertissement de premier plan situé au 645 Hamilton St. au centre-ville d’Allentown.

L’accord pluriannuel apporte « une expérience de jeu améliorée » aux parieurs sportifs et aux fans, avec un tableau LED interne qui met en évidence les cotes et les promotions en direct de Betway, et des activations sur site qui incluent des soirées de visionnage et des promotions exclusives de nourriture et de boissons où les clients peuvent recevoir les crédits correspondants s’ils effectuent un pari qualifiant sur leur compte Betway, selon un communiqué de presse.

Betway propose son propre menu Sports & Social Allentown, une boisson personnalisée « Crush the Spread » et un « Crush Bar » en plein air où les fans de sport peuvent profiter de l’expérience du match et des soirées de surveillance du Sunday Spread de Betway.

De plus, Betway sera présenté sur les panneaux d’affichage, le site Web, les écrans LED et les réseaux sociaux de Sports & Social Allentown, ainsi que sur des mentions audio lors des activations de surveillance des matchs sur place, y compris l’annonce des paris en vedette et des promotions de la marque.

Betway propose une formation trimestrielle approfondie sur la marque à tout le personnel de Sports & Social Allentown afin de les informer sur le produit et les meilleures pratiques lors de sa promotion auprès des clients, ainsi que sur le code de conduite et les pratiques de jeu responsable.

Betway propose également aux joueurs de Pennsylvanie Betway Casino, un produit de casino en ligne qui propose des jeux de machines à sous populaires ainsi qu’une grande variété de jeux de table, y compris des jeux de croupiers en direct. Les clients qualifiés se voient également proposer une variété de promotions de casino, telles que les Daily Deals, qui sont des correspondances de dépôt de casino disponibles tous les jours de la semaine.

“Nous sommes ravis de nous associer à Sports & Social Allentown pour amener Betway dans la région de Lehigh Valley”, a déclaré Mike Addonizio, vice-président du marketing chez Betway. « Ce partenariat poursuivra notre mission consistant à offrir une expérience de match exceptionnelle aux parieurs sportifs et aux fans, tout en créant une destination emblématique de divertissement et de restauration où le divertissement sportif et les paris se rejoignent. Nous avons hâte que nos clients profitent de cette expérience culinaire sportive unique.

“Notre partenariat avec Betway permet à Sports & Social Allentown d’offrir à nos clients la meilleure expérience de montre de sport en y ajoutant un élément de paris sportifs interactif qui est inégalé dans la Lehigh Valley”, a ajouté Tony Monaco, vice-président des opérations chez Live! Hôtellerie et divertissement, Mid-Atlantic. «Nous sommes vraiment enthousiasmés par cette collaboration.»

Lancé en 2006, Betway opère sur un certain nombre de marchés en ligne réglementés.

La société est fière d’offrir à ses clients « une expérience de pari sur mesure, amusante et informée, soutenue par un environnement sûr, équitable et responsable ».

Sports et activités sociales Allentown, qui a ouvert ses portes en 2022 dans les rues Seventh et Hamilton, propose des versions améliorées et fabriquées à partir de zéro de plats favoris des jours de match comme les nachos et les ailes, des cocktails et des boissons spéciales sélectionnés ainsi qu’une sélection de bières de bières nationales et de spécialités locales. Les autres points forts du menu comprennent des salades, des sandwichs, des bols et des plats principaux.

Le site de 8 000 pieds carrés propose une variété de musique live et d’événements spéciaux tout au long de la semaine, y compris une expérience de visionnage sportif de premier ordre avec ses principales activations de montres de sport les jours de match.

Equipé d’une technologie audiovisuelle de pointe dans tout le site, l’espace dispose d’un écran LED de 25 pieds en sa pièce maîtresse qui permet aux invités de profiter de plusieurs jeux et événements sportifs à la fois.

Les clients peuvent également profiter d’une grande variété de jeux sociaux, notamment le Skee-Ball, le baby-foot, le pop-a-shot, les jeux d’arcade et Beyrouth.

De plus, le site d’Allentown dispose d’un patio extérieur acceptant les chiens qui comprend des tables pour les repas en plein air et du Crush Bar, signature de Sports & Social, proposant un large choix de boissons spécialisées.

Les horaires sont de 11h30 à minuit du dimanche au jeudi et de 11h30 à 2h00 les vendredis et samedis.