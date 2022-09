Les grandes tendances telles que l’impact de la covid-19 sur l’accélération du commerce numérique, le travail à distance et hybride et l’évolution des attentes des employés à l’origine de la « grande démission » ont des effets profonds sur les stratégies de main-d’œuvre dans les centres de contact du monde entier. En effet, en tant qu’industrie qui nécessite un volume élevé d’employés, souvent dans des postes rémunérés à l’heure, et avec des rôles de plus en plus activés par la technologie, on peut soutenir que l’expérience client (CX) est un indicateur pour comprendre bon nombre des tendances perturbatrices affectant le monde. la main d’oeuvre.

Ce rapport, “L’expérience client et l’avenir du travail”, examine comment les organisations du monde entier réévaluent leur main-d’œuvre et leurs processus CX dans l’ère post-pandémique. Basé sur une enquête auprès de 800 cadres et une série d’entretiens avec des experts, le rapport comprend les principales conclusions suivantes :