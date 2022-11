“Expérience agréable, respectueuse et agréable” – Le Qatar interdit la bière alcoolisée dans les stades de la Coupe du monde

Les organisateurs de la Coupe du monde de football ont annoncé que les boissons alcoolisées ne seront pas proposées sur les sites des stades au Qatar, deux jours seulement avant le début de l’événement.

La décision de vendredi était un renversement du plan initial du principal sponsor du tournoi Budweiser de vendre de la bière autour des huit sites, dans le périmètre de la billetterie.

La nouvelle politique signifie que seule la bière sans alcool sera vendue sur les sites.

L’alcool sera toujours disponible pour ceux qui se trouvent dans les zones d’accueil et au Festival des fans de la FIFA dans le centre de Doha.

Dans un communiqué, un porte-parole de l’instance dirigeante du football mondial, la FIFA, a déclaré que la décision avait été prise à la suite de discussions avec les autorités qataries.

Voici une vue générale du stade 974 avant la Coupe du Monde de la FIFA, Qatar 2022 à Doha, au Qatar. Getty Images Elsa, Getty Images

“Les autorités du pays hôte et la FIFA continueront de veiller à ce que les stades et les zones environnantes offrent une expérience agréable, respectueuse et agréable à tous les fans”, lit-on dans le communiqué.

La Coupe du monde, la première à se dérouler au Moyen-Orient, débute dimanche, avec le Qatar face à l’Équateur.