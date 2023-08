Experian condamné à une amende pour spammer les consommateurs avec des e-mails

Experian Consumer Services a été condamné lundi à payer une amende civile de 650 000 $ pour avoir prétendument envoyé des e-mails commerciaux aux consommateurs sans offrir la possibilité de se désabonner des futurs e-mails. La Federal Trade Commission (FTC) a constaté qu’Experian avait enfreint la loi CAN-SPAM (Controlling the Assault of Non-Solicited Pornography and Marketing Act) qui oblige toutes les entreprises ou personnes qui envoient des e-mails commerciaux à offrir aux consommateurs la possibilité de se retirer. .

Experian offre aux consommateurs des informations sur le crédit, des services de marketing et des outils d’analyse pour offrir des adhésions gratuites à la surveillance du crédit. C’est le genre d’entreprise que tout le monde semble rencontrer à un moment donné, que cela lui plaise ou non. . UN plainte déposé par le tribunal de district américain du centre de la Californie a affirmé que toute personne ayant créé un compte gratuit était inondée d’e-mails non sollicités sans possibilité de se désabonner. « Pour les consommateurs qui créent un compte d’adhésion gratuite plutôt qu’un compte de service, [Experian] envoie ensuite aux adresses e-mail de ces consommateurs des e-mails commerciaux se faisant passer pour des messages fournissant des mises à jour de compte », affirme la plainte.

Les e-mails auraient laissé entendre qu’ils contenaient des informations importantes, mais demandaient plutôt au consommateur de confirmer si une voiture identifiée par Experian était la leur, suggéraient aux consommateurs d’utiliser leur service pour augmenter leur pointage de crédit, ou proposé une « analyse du Web sombre ». La plainte a déclaré que les e-mails n’étaient pas axés sur le compte du consommateur comme ils le prétendaient, mais étaient plutôt de «nature commerciale», a rapporté la FTC dans un communiqué de presse.

La plainte indique que des e-mails « confirmez votre voiture » auraient été envoyés à de nombreux consommateurs qui ont déclaré que les véhicules étaient soit des faux, vieux de plusieurs années, ou n’avaient rien à voir avec eux ou leur identité, entre autres problèmes. Ils se sont également plaints qu’Experian ne leur a pas permis de retirer les véhicules « sans accepter de partager leurs informations personnelles avec des spécialistes du marketing tiers », indique la plainte.

Les e-mails, affichés dans documents judiciaires, lire : « Ceci n’est pas un e-mail marketing » en bas tout en affirmant qu’il s’agissait d’une mise à jour sur l’état du compte de la personne. L’e-mail ne fournit pas de lien pour se désabonner de tous les e-mails d’Experian, mais indique à la place que le destinataire « peut mettre à jour certaines alertes et préférences de communication », mais ajoute : « Vous continuerez à recevoir des notifications comme celle-ci sur l’état de votre compte. ”

Le tribunal a déterminé dans un règlement stipulé ordonnance d’injonction permanente qu’Experian avait « participé à des actes ou pratiques trompeurs et déloyaux en violation de la loi CAN-SPAM » et interdit à l’entreprise d’envoyer des messages « transactionnels ou relationnels » aux consommateurs. En plus des 650 000 $ qui doivent être payés dans les sept jours suivant le dépôt, le tribunal demande également à Experian d’inclure une option claire pour se retirer de ses e-mails marketing.

« S’inscrire à un abonnement ne signifie pas que vous vous inscrivez pour recevoir des e-mails indésirables, en particulier lorsque tout ce que vous essayez de faire est de geler votre crédit pour protéger votre identité », a déclaré le directeur Samuel Levine du Bureau de la protection des consommateurs de la FTC à le communiqué de presse de la FTC. « Vous avez toujours le droit de vous désabonner des messages marketing, et la FTC prend au sérieux l’application de ce droit. »

Experian n’a pas immédiatement répondu à la demande de commentaire de Gizmodo. Vous pouvez lire la plainte complète intégrée ci-dessous.