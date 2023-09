Par Jonathan Landrum Jr. | Presse associée

LOS ANGELES — Sylvester Stallone et Jason Statham n’ont pas suffi à sauver « Expend4bles » d’un premier échec au box-office. Le quatrième opus a connu le pire week-end d’ouverture de la franchise pleine d’action tandis que « The Nun 2 » a remporté la première place pour une troisième semaine consécutive, a rapporté dimanche la société de données Comscore.

Le film de Lionsgate et Millennium, également connu sous le nom de « Expendables 4 », a rapporté la somme médiocre de 8,3 millions de dollars pour ce projet à gros budget. Il mettait en vedette plusieurs noms populaires, dont Stallone, Statham, Curtis « 50 Cent » Jackson, Megan Fox et Dolph Lundgren. Cela fait près d’une décennie que la franchise a sorti un film, qui a débuté avec 15,8 millions de dollars et a finalement rapporté 214 millions de dollars dans le monde.

Mais les temps ont certainement changé, puisque le film s’est à peine classé deuxième derrière « La Nonne 2 », un film d’horreur qui a rapporté 8,4 millions de dollars la première semaine. Cela a été un bon début pour Warner Bros. projet – un spin-off de la franchise lucrative « Conjuring ». Jusqu’à présent, la suite réalisée par Michael Chaves a rapporté plus de 69 millions de dollars.

« C’est une franchise de stars, mais l’horreur est une situation différente », a déclaré Paul Dergarabedian, analyste média senior chez Comscore. « Il semble que peu importe si vous avez peur dans la salle de cinéma plusieurs fois en une heure et demie ou deux, cela vaut le prix d’entrée. »

En troisième position, « A Haunting in Venice » a rapporté 6,3 millions de dollars. La troisième adaptation d’Agatha Christie de Kenneth Branagh, après « Le Meurtre sur l’Orient Express » de 2017 et « Mort sur le Nil » de 2022, a rapporté plus de 25,3 millions de dollars après deux semaines.

« The Equalizer 3 », avec Denzel Washington, n’a chuté qu’à la quatrième place avec 4,725 millions de dollars. En quatre semaines, il a rapporté 81,1 millions de dollars au niveau national.

« Barbie », le plus grand film de 2023, continue de porter un certain élan de l’été à l’automne. Le succès au box-office de Greta Gerwig s’est classé parmi les cinq premiers, gagnant 3,2 millions de dollars cette semaine et un total national de plus de 630 millions de dollars après une période de 10 semaines.

La sixième place est revenue à « My Big Fat Greek Wedding 3 », avec 3 millions de dollars, tandis que « It Lives Inside » a ouvert sa première semaine avec 2,6 millions de dollars. Le film de Sony « Dumb Money », une dramatisation de la frénésie boursière de GameStop, est resté en huitième position pour la deuxième semaine consécutive avec 2,5 millions de dollars.

« Blue Beetle » est tombé au neuvième rang, avec 1,8 million de dollars, et « Oppenheimer » a complété le top 10 avec 1,6 million de dollars. Le film de Christopher Nolan a récolté 321 millions de dollars au niveau national.

Dans l’ensemble, ce fut encore une fois un résultat lent pour les chiffres du box-office, car de nombreux projets hollywoodiens sont toujours suspendus en raison des grèves en cours de la Screen Actors Guild-American Federation of Television and Radio Artists et de la Writers Guild of America.

Ce week-end a enregistré le chiffre d’affaires le plus bas depuis le 9 décembre 2022, a déclaré Dergarabedian. C’était aussi la première fois depuis le week-end du 10 février 2023 qu’un film ne rapportait pas plus de 10 millions de dollars.

Mais Dergarabedian a déclaré qu’un « octobre spectaculaire » pourrait être en route avec les très attendus films-concerts « Taylor Swift: The Eras Tour », « The Exorcist: Believer » et « Saw X ».

« Les choses vont changer la semaine prochaine ou les semaines suivantes, lorsque Taylor Swift arrivera au multiplex », a-t-il déclaré. «C’est le flux et le reflux naturels du box-office. Cela signifie une chose : nous reviendrons à la normale.

Ventes de billets estimées du vendredi au dimanche dans les cinémas américains et canadiens, selon Comscore. Les chiffres nationaux définitifs seront publiés lundi.