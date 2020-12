Malgré la promesse de Pfizer d’attendre d’expédier son vaccin Covid-19 jusqu’à ce qu’il soit approuvé par les autorités sanitaires américaines, il est distribué dans tout le pays, tandis que le Dr Fauci critique le Royaume-Uni pour avoir approuvé à la hâte le même vaccin.

Les directives de la Food and Drug Administration interdisent aux sociétés pharmaceutiques d’envoyer des vaccins vers des sites de distribution tels que les hôpitaux tant qu’ils n’ont pas été approuvés. La porte-parole de Pfizer, Kim Bencker, a déclaré à CNBC fin novembre que «aucun vaccin réel n’est publié jusqu’à ce que la FDA émette une autorisation ou une approbation. »

Cependant, cela n’a pas empêché l’administration Trump d’accueillir l’expédition après l’expédition de la formule expérimentale Pfizer dans le pays à partir de vendredi.

Plutôt que d’envoyer la photo aux hôpitaux, Pfizer aurait « prépositionné»Expéditions dans les entrepôts et autres installations à proximité des hôpitaux, ce qui permettra aux professionnels de la santé de commencer à vacciner les Américains dans les 24 heures suivant l’approbation du vaccin. Il ne semble pas y avoir de plan d’urgence en place s’il n’est pas approuvé, même si le vaccin est très sensible à la température et doit être stocké bien en dessous de zéro dans des conteneurs spécialement conçus.

La Federal Aviation Administration a confirmé vendredi que la première livraison du vaccin de son fabricant bruxellois était arrivée, bien qu’un document obtenu mardi par CNN du programme Operation Warp Speed ​​de l’administration Trump suggérait que les premières expéditions ne seraient livrées que le 15 décembre.

Les premières expéditions du vaccin Moderna, qui utilise une modalité similaire à celle de Pfizer mais ne doivent pas être réfrigérées à des températures aussi froides, devraient être livrées aux hôpitaux le 22 décembre, selon le document.

Les deux sociétés ont soumis des demandes à la FDA le mois dernier pour un examen d’urgence de leurs formules, et le comité consultatif des vaccins et des produits biologiques connexes de l’agence doit se réunir la semaine prochaine pour évaluer les données des essais cliniques de Pfizer. Du 11 au 14 décembre, il est chargé à la fois d’examiner les données et (avec le Comité consultatif des Centers for Disease Control sur les pratiques d’immunisation) de décider qui doit recevoir le vaccin en premier. Le jour suivant, les hôpitaux sont censés commencer à administrer le vaccin de Pfizer.

S’il était approuvé par la FDA, ce serait la course la plus rapide sur le marché de tous les jab de l’histoire des États-Unis. Dès que le comité donnera son feu vert au tir de Pfizer, il devrait examiner brièvement puis approuver le jab de son concurrent Moderna – le tout avant Noël.

Même le tsar corona Anthony Fauci a reconnu jeudi les inconvénients de «vitesse de l’éclair« Alors que le médicament était expédié partout aux États-Unis, observant »les gens ne voudront pas se faire vacciner« Si la FDA passe également par le processus d’approbation »rapidement »et« superficiellement. » Il a réprimandé l’approbation ultra-rapide du Royaume-Uni pour le jab, en disant: « le Royaume-Uni ne l’a pas fait aussi soigneusement » et seulement « a quelques jours d’avance.«

Le déploiement rapide a en effet poussé une majorité d’Américains à hésiter à l’idée de se faire vacciner contre Covid-19, les deux tiers des personnes interrogées en septembre déclarant ne pas vouloir faire partie du premier groupe pour se faire vacciner. Un quart ont répondu qu’ils n’étaient pas intéressés à l’obtenir, tandis qu’une plus grande partie a simplement dit qu’ils préféraient attendre et voir ce qui arriverait au premier groupe à être vacciné.

Les sceptiques n’ont guère été rassurés après que le ministère de la Défense a annoncé en début de semaine que ceux qui recevraient le coup de feu recevraient »cartes de vaccins»Pour prouver qu’ils ont été inoculés – une possibilité longtemps dénoncée comme une théorie du complot par l’establishment médiatique.

Alors que Pfizer s’est vanté que sa formule est efficace à 95% 28 jours après la première dose, il n’a pas encore publié de données d’essais cliniques détaillées au public, admettant le mois dernier qu’il ne soumettra pas de données d’innocuité et d’efficacité pour examen par les pairs jusqu’à l’analyse de les données ont été complétées.

Cela n’a pas empêché le Royaume-Uni de se précipiter pour être le premier à approuver le vaccin. Les responsables ont recadré la décision téméraire comme Londres « chef de file de l’humanitée « contre la pandémie, et a même suggéré qu’elle fasse du Royaume-Uni un »meilleur pays»Que les États-Unis ou les pays membres de l’UE, car le bloc a appelé à un processus d’évaluation plus long pour accroître la confiance du public dans le tir.

