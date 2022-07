Expédier l’huile? – Section locale de Shaw

Le Daily Herald a récemment publié un article intitulé “expédier le pétrole” et a déclaré que “les raffineries restantes sont épuisées et ne peuvent pas transformer plus de pétrole brut en essence, diesel et carburéacteur”. Notre président a libéré un total d’environ 180 millions de barils de la réserve stratégique de pétrole des États-Unis.

La réserve a été créée après l’embargo pétrolier arabe des années 1970 pour donner aux États-Unis un approvisionnement qui pourrait être utilisé en cas d’urgence. “La réserve contenait environ 568 millions de barils la semaine dernière, contre plus de 650 millions de barils à la mi-2021”, selon le département américain de l’énergie.

Le fait que Biden puise dans la réserve est une tentative ratée d’essayer de contrôler l’inflation, ce qui appauvrit les Américains avec une «taxe sur l’inflation». Mais les raffineries américaines sont pleines et notre président ne parvient pas à soulager les Américains aux pompes à essence.

Selon l’EIA, “à la suite de plusieurs fermetures de raffineries américaines en 2020, la capacité de distillation atmosphérique de pétrole brut utilisable aux États-Unis, la principale mesure de la capacité de raffinage aux États-Unis, a chuté de 4,5 % pour atteindre un total de 18,1 millions de barils par jour civil (b /cd) début 2021. » En outre, rapporte IER, “Une autre raffinerie américaine prévoit de fermer d’ici 2024 et peut-être plus tôt, rejoignant six autres qui ont déjà fermé.”

Cela signifie que la libération ou la vente par le président Biden d’un million de barils de pétrole chaque jour de la réserve stratégique de pétrole des États-Unis n’est qu’une astuce politique qui détourne notre attention de la «taxe sur l’inflation».

Robert Méale

Lac de cristal