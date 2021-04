Expedia change de stratégie alors que les consommateurs recommencent à planifier leurs voyages.

La société de réservation de voyages d’Expedia Group met à jour l’expérience de son application et de ses sites Web pour se concentrer davantage sur la collaboration avec les consommateurs lors de leurs voyages, plutôt que sur le volume des réservations. Il prévoit également une campagne publicitaire mondiale pour soutenir le repositionnement à partir de cette semaine.

Le nouveau positionnement de la marque inclut le slogan «Peu importe avec qui vous voyagez», qui illustre le désir d’Expedia d’être davantage un compagnon de voyage capable d’aider les voyageurs à tirer le meilleur parti de leurs voyages. La société a déclaré qu’elle ferait son plus gros investissement marketing dans cinq ans, mais n’a pas précisé combien elle dépenserait.

Le changement intervient après que la pandémie de coronavirus ait causé l’une des années les plus difficiles de l’histoire du voyage. Selon les chiffres de la US Travel Association, les dépenses de voyage ont chuté de 42%, ou 500 milliards de dollars, de 2019 à 2020. Les dépenses ont totalisé 679 milliards de dollars en 2020. Les voyages internationaux ont chuté de 76%, tandis que les voyages d’affaires ont chuté de 70%, a-t-il déclaré. Mais alors que de plus en plus de consommateurs sont vaccinés aux États-Unis et que les restrictions s’atténuent, les voyages semblent sur le point de faire un retour important: le PDG d’Airbnb, Brian Chesky, a déclaré à CNBC la semaine dernière que la société aurait besoin de millions de nouveaux hôtes pour répondre à la demande alors que les voyages reprenaient.

Expedia affirme avoir mené des recherches sur ce que les clients recherchent dans une agence de voyage. Certaines des mises à jour incluent de nouveaux forfaits qui regroupent les vols avec l’hébergement et les activités avec un prix total initial, ou un agent virtuel mis à jour qui aidera les voyageurs, par exemple, à obtenir des informations sur la santé et l’hygiène des hôtels.

« Expedia a été fondée en 1996. Et ce fut un moment incroyable, car ce qu’il a fait, c’est qu’il a transformé chaque voyageur, chaque consommateur, en son propre agent de voyages, et c’était incroyablement stimulant », a déclaré Shiv Singh, vice-président directeur et général. directeur de la marque Expedia.

« Ce fut une année de calcul pour l’industrie du voyage, parce que les voyages sont littéralement tombés d’une falaise », a déclaré Singh à propos de 2020. « Mais … cela nous a servi de moment pour creuser profondément et comprendre et étudier et en apprendre davantage sur nos consommateurs d’une manière dont nous n’avons jamais eu besoin dans le passé. «

Singh a déclaré que la société reconnaît que les voyages deviennent de plus en plus un choix conscient pour les consommateurs, un choix qui est apprécié plutôt que pris pour acquis. L’entreprise a également constaté dans son étude que la période de séjour à la maison a incité les consommateurs à voyager davantage. Ils aspirent à sortir de la maison tant qu’ils se sentent en sécurité et à l’aise. Et il a dit que les clients sont plus sensibles aux types d’expériences qu’ils vivent, à la fois en ce qui concerne la santé et la sécurité et en vivant des expériences mémorables.

Singh a déclaré que la société reconnaît que tout le monde n’est pas prêt ou ne souhaite pas voyager.

«Nous savons que grâce à Covid, les attentes en matière de voyage et ce que signifie être le compagnon de voyage ultime sont différentes, et nous voulons servir cela, que vous soyez prêt et que vous puissiez voyager en toute sécurité demain matin, ou que dans six mois, » il a dit. « Et que ce soit pour des vacances à la plage ou un voyage d’affaires, quoi que ce soit. »

La société marque le repositionnement avec une campagne publicitaire mondiale, y compris un spot télévisé américain mettant en vedette Rashida Jones. La société a travaillé avec Saatchi & Saatchi de Publicis Groupe sur la création de la campagne.