Expedia, Block, Lyft et plus

Découvrez les entreprises qui font les gros titres avant la cloche :

Expedia (EXPE) – L’action de l’opérateur de sites Web de voyages a bondi de 5,4 % en pré-commercialisation après qu’Expedia ait battu les estimations de haut et de bas dans son dernier rapport trimestriel. La demande de voyages a été forte, avec des revenus d’hébergement en hausse de 57 % par rapport à il y a un an et des revenus de billets d’avion en hausse de 22 %.

Bloc (SQ) – Les actions de la société de services de paiement ont chuté de 6,4 % dans les échanges avant commercialisation, même si elle a publié des résultats trimestriels meilleurs que prévu. La baisse survient alors que Block signale une baisse de 34% des revenus de son unité Cash App.

Lyft (LYFT) – L’action du service de covoiturage a augmenté de 7,5 % en action avant la commercialisation après avoir enregistré un bénéfice trimestriel inattendu et vu l’achalandage atteindre les niveaux les plus élevés depuis avant la pandémie. Lyft a déclaré que ses résultats avaient également été aidés par le contrôle des coûts.

DoorDash (DASH) – DoorDash a bondi de 10,3% dans le pré-marché après que le service de livraison de nourriture a relevé ses prévisions pour la valeur brute des commandes, une mesure clé. DoorDash a signalé une perte trimestrielle plus importante que prévu, mais les revenus étaient supérieurs aux prévisions de Wall Street.

DraftKings (DKNG) – La société de paris sportifs a annoncé des revenus et des bénéfices ajustés supérieurs aux attentes pour son dernier trimestre, et elle a également relevé ses prévisions de revenus pour l’année entière. Les actions de DraftKings ont augmenté de 8,2% dans l’action de précommercialisation.

AMC Entertainment (AMC) – Les actions de l’exploitant de cinéma ont chuté de 9% en pré-commercialisation après avoir annoncé qu’il émettrait un dividende en actions à tous les actionnaires ordinaires sous la forme d’actions privilégiées. Par ailleurs, AMC a annoncé une perte trimestrielle légèrement plus importante que prévu.

Warner Brothers Discovery (WBD) – Les actions de la société de médias ont chuté de 11,6% dans les échanges avant commercialisation après avoir annoncé une perte et des revenus trimestriels inférieurs aux prévisions de Wall Street.

Beyond Meat (BYND) – Le fabricant de substituts de viande à base de plantes a signalé une perte et des revenus trimestriels plus importants que prévu qui ont manqué les estimations des analystes. Beyond Meat a également annoncé qu’il licencierait 4 % de sa main-d’œuvre mondiale. Le titre a chuté de 3,6 % en action avant commercialisation.

Carvana (CVNA) – Les actions de Carvana ont bondi de 8,4% dans les échanges avant commercialisation après que le vendeur de véhicules d’occasion en ligne a déclaré qu’il réduisait “agressivement” ses coûts alors qu’il se préparait à un éventuel ralentissement économique.

Virgin Galactic (SPCE) – Virgin Galactic a chuté de 14,2% en pré-commercialisation après avoir annoncé un report du lancement commercial des vols spatiaux au deuxième trimestre 2023. Virgin Galactic a également déclaré qu’elle vendrait jusqu’à 300 millions de dollars d’actions pour augmenter sa trésorerie réserves.