Expansion St. Louis City fait sensation lors de sa première saison en MLS

Il ne suffit pas à St. Louis City d’assurer la première place de sa conférence et de se lancer dans les séries éliminatoires de la Major League Soccer avec plus de victoires que n’importe quel club d’expansion précédent.

La ville en veut plus.

Un titre en Coupe MLS serait certainement bien. Mais même au-delà de cela, l’objectif de St. Louis est de réussir au-delà de la saison 1.

Alors que la saison régulière touche à sa fin et que les séries éliminatoires se profilent, Saint-Louis est la meilleure équipe de la Conférence Ouest, devenant ainsi le premier club de la MLS à remporter sa conférence lors de sa première saison.

L’équipe est également le premier club d’expansion depuis l’ère des tirs de barrage à remporter 17 matchs ou plus en saison régulière. City en est actuellement à 17 avec un match à jouer, un match à domicile contre les Sounders de Seattle ce samedi le jour de la décision.

Avec 56 points, ils sont à un point du record de 57 points du LAFC sur une seule saison lors de sa première année.

« Cela prouve à tout le monde que si nous avons de grands rêves, nous pouvons accomplir de grandes choses. Nous n’abandonnerons donc rien», a déclaré Diego Gigliani, président et directeur général de l’équipe. « Nous nous battrons à chaque match et espérons aller aussi loin que possible lors de ces séries éliminatoires, mais, plus important encore, sur le long terme, année après année. »

Et ils ont tout fait sans un joueur de renom comme Lionel Messi ou Carlos Vela. Au lieu de cela, la saison de City a été davantage un effort collectif. L’équipe a la deuxième masse salariale la plus basse de la ligue.

Cela ne veut pas dire qu’il n’y a pas d’étoiles. Le Brésilien João Klauss et l’Allemand Eduard Löwen sont les joueurs désignés de l’équipe. Klauss et l’Américain Nicholas Gioacchini partagent la tête de l’équipe avec 10 buts chacun. Löwen a récolté 14 passes décisives, à égalité au troisième rang de la MLS.

« Un état d’esprit de croissance est essentiel pour nous tous et c’est ce dont nous avons toujours parlé, nous pouvons faire beaucoup avec une équipe à petit budget, et c’est exactement ce que nous avons fait », a déclaré l’entraîneur Bradley Carnell. « Nous savions que le système était important et que nous pouvions faire beaucoup avec peu. C’est donc notre devise tout au long de la saison. Mais oui, merci aux gars de le vouloir.

Après quelques tentatives infructueuses pour amener la MLS à Saint-Louis, Carolyn Kindle – petite-fille du fondateur de la société de location de voitures Enterprise – a réuni un groupe de propriété majoritairement féminin qui a obtenu une franchise MLS en 2019. Un stade du centre-ville de 450 millions de dollars a été construit sans financement public, et maintenant il y a une liste d’attente pour les abonnements.

La pandémie de COVID a retardé le lancement de City jusqu’à cette année, mais les joueurs ont eu la chance de s’acclimater en 2022 avec l’équipe MLS NEXT Pro de niveau inférieur du club.

Carnell a déclaré que les débuts de l’équipe en MLS, une victoire 3-2 contre Austin, ont donné le ton pour ce qui allait arriver. Saint-Louis a remporté ses cinq premiers matchs.

« Dans ce premier match, on monte, on descend, on revient, puis on gagne le match 3-2 avec un vainqueur tardif. Donc à partir de ce moment-là, nous avons créé une sorte de monstre, un monstre boule de neige qui n’a fait que grossir », a déclaré Carnell. « Nous allons 5-0 et cela devient une saison de conte de fées dès le début. Et puis maintenir cela était évidemment un gros défi. Suis-je surpris ? Je suis juste reconnaissant envers les garçons d’avoir accepté la culture, l’identité et l’intensité avec lesquelles nous jouons. Et vous savez, nous n’avons toujours pas terminé.

Ayant déjà décroché la première tête de série de la conférence, Saint-Louis aura l’avantage du terrain en séries éliminatoires. Carnell a déclaré que personne dans l’équipe n’était satisfait du succès jusqu’à présent.

« Pas encore. C’est comme ça que nous sommes. Nous avons des individus affamés, optimistes et passionnés dans notre vestiaire et même lors des grands jours, comme un 5-1 contre Cincinnati, ou un 6-3 contre Austin, nous marchons dans le vestiaire et nous sommes très en colère parce que nous avons abandonné. un but ou nous en avons concédé trois. Nous avons une équipe très dévouée et motivée qui fixe des normes élevées.

