« Expansion majeure » : la Chine possède désormais plus de 500 armes nucléaires, selon le Pentagone

Le rapport intervient alors que l’administration Biden se prépare à un éventuel rencontre en face à face entre le président Joe Biden et le dirigeant chinois Xi Jinping en Californie le mois prochain. Mais les tensions entre les pays restent vives : le Pentagone a déclassifié cette semaine un certain nombre de vidéos et d’images montrant une légère hausse du nombre d’avions de combat chinois harcelant les avions militaires américains en mer de Chine méridionale et orientale cette année et l’année dernière.

Un haut responsable du ministère de la Défense a déclaré que les dernières estimations de l’arsenal nucléaire chinois sont « en passe de dépasser les projections précédentes », mais a refusé de fournir des chiffres plus précis. L’année dernière, le Pentagone estimait que la Chine disposerait de 1 000 ogives nucléaires d’ici 2030 et de 1 500 d’ici 2035.

« Ce qu’ils font aujourd’hui, si vous le comparez à ce qu’ils faisaient il y a dix ans, cela dépasse de loin cela en termes d’ampleur et de complexité », a déclaré le responsable, qui a requis l’anonymat pour s’exprimer avant la publication du rapport. . « Ils développent et investissent dans leurs plates-formes de livraison nucléaires terrestres, maritimes et aériennes, ainsi que dans l’infrastructure nécessaire pour soutenir cette expansion assez importante de leurs forces nucléaires. »

La Chine utilisera probablement ses nouveaux réacteurs « surgénérateurs rapides » et ses installations de retraitement pour produire du plutonium destiné à son programme croissant d’armes nucléaires, selon le rapport, bien que les responsables chinois maintiennent publiquement que ces installations sont destinées à des « fins pacifiques ».

En outre, la Chine a probablement achevé la construction de ses trois nouveaux champs de silos de missiles à combustible solide en 2022, dont au moins 300 nouveaux silos de missiles balistiques intercontinentaux, et a chargé « au moins quelques » ICBM dans les silos, selon le rapport.

Le stock nucléaire de Pékin est encore bien inférieur à celui de la Russie ou des États-Unis. En janvier, la Russie disposait de 5 889 têtes nucléaires ; les États-Unis en avaient 5 244, selon l’Institut international de recherche sur la paix de Stockholm. Cependant, la Chine a refusé de s’engager dans des négociations sur les armements avec les États-Unis et la Russie, arguant que les arsenaux des deux autres pays sont bien plus importants que les siens.

La Russie en février a annoncé qu’il suspendrait sa participation dans le nouveau traité de réduction des armements stratégiques avec les États-Unis, qui limite les forces nucléaires des deux pays.

L’expansion militaire de la Chine ne se limite pas à son arsenal nucléaire. Comme les années précédentes, Pékin a continué à développer sa marine, passant de 340 navires et sous-marins en service l’année dernière à plus de 370 cette année, selon le responsable.

Le budget annuel de la défense de la Chine devrait augmenter de 7,1 pour cent, a annoncé l’armée.

Le rapport discute également de « l’approfondissement » des liens entre la Chine et la Russie, notant que Pékin a « tenté une approche discrète pour fournir un soutien matériel à la Russie dans sa guerre contre l’Ukraine ». Cela fait probablement référence à l’apparition de composants de fabrication chinoise pour les gilets pare-balles et autres équipements sur le champ de bataille en Ukraine.