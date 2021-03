Dans cette édition de Business Line, le baromètre mensuel des affaires de Dubaï, nous examinons comment les stations de ski européennes se débrouillent tout au long de la pandémie de coronavirus, la volonté de fabriquer plus de véhicules électriques et une entreprise innovante qui transforme la façon dont nous connectons les employeurs et responsabilisons les employés à l’échelle mondiale. .

Connexions sur le lieu de travail

Avec la pandémie qui fait que beaucoup d’entre nous se sentent isolés dans le monde entier, une entreprise mène la charge pour nous rapprocher. ProFinda transforme les organisations grâce à la technologie pour les rendre hyper-connectées et pour libérer leurs compétences universelles en utilisant l’ensemble de leur réseau d’employés et de contacts.

La société a pris un départ ambitieux qui les a vu participer à Davos, travailler aux côtés de la Maison Blanche de l’ancien président américain Barack Obama et obtenir des contrats avec les Big Four, les groupes de réflexion et plus encore.

Roger Gorman, fondateur et PDG de ProFinda déclare que dans toute organisation dans le monde, il y a deux éléments clés: «L’un est l’inventaire des personnes et de leurs compétences et l’autre concerne le travail en cours. Donc, pour que nous puissions créer une optimisation, nous devons avoir une vue sur les deux et les rapprocher ».

Chez ProFinda, ils évaluent les entreprises avec des effectifs de plus de 100 000 personnes qui perdent plus d’un milliard de dollars par an pendant les temps d’arrêt à la recherche les unes des autres. Leur outil d’IA dispose d’un lac de données d’employés pour leurs compétences générales et techniques, de leurs réalisations et de leurs intérêts, ainsi que des informations sur la paie et des ressources humaines.

Gorman dit que cela signifie que les gestionnaires peuvent rapidement trouver les meilleurs talents à la fois localement et internationalement: «Plutôt que de prendre quatre semaines pour essayer de trouver des personnes qu’ils connaissent à travers leur propre réseau et leurs biais inconscients, l’outil peut déterminer les équipes optimales en quelques secondes».

L’outil s’adresse également aux anciens employés, consultants et collaborateurs externes.

Le PDG et fondateur, Roger Gorman, espère voir la technologie exploitée dans d’autres domaines également. Après avoir assisté à un événement international d’oncologie, il a envisagé l’outil reliant les 43 000 participants d’une manière plus significative.

« Il a été laissé à un moment d’environ une semaine en Suède quand il vous reste, espérons-le, tomber sur quelqu’un qui travaille peut-être sur le bon projet au bon moment pour que vous collaboriez », dit-il, ajoutant: « ce n’est pas l’innovation et cela n’aide pas à guérir le cancer. »Le système de ProFinda peut débloquer ces moments incroyables où soudainement les bons experts travaillent et parlent avec les bonnes personnes au bon moment, dans le bon travail. C’est là que nous commençons à voir quelque chose de très puissant émerger ».

Fabricants en siège conducteur pour des carburants plus verts

Alors que les réglementations sur la pollution deviennent plus strictes à l’échelle mondiale, les principaux constructeurs automobiles se préparent à construire des voitures électriques, qui, selon eux, seront sur les routes plus tôt que nous ne le pensons.

Environ 2,5 millions de véhicules électriques ont été vendus dans le monde l’année dernière. Cela devrait augmenter de 70% cette année, selon le fournisseur d’informations américain britannique IHS Markit. Aux États-Unis, General Motors dit qu’il y a un long chemin à parcourir, car ces véhicules ne représentent que 3% du marché mondial.

La société basée à Detroit vient de dévoiler son SUV compact Chevrolet Bolt. C’est l’un des 30 nouveaux véhicules électriques qu’ils se sont engagés à mettre sur le marché mondial d’ici 2035.

Jesse Ortega, ingénieur en chef exécutif chez Chevy Bolt, affirme que la Chevrolet Volt EV a vraiment établi le marché abordable des véhicules électriques longue portée et pour l’entreprise.

«Bolt EUV nous permet d’étendre cela à l’un des segments les plus en vogue du marché, qui est le segment des multisegments compacts», dit-il.

Le véhicule sera mis en vente à l’été 2022, mais d’autres constructeurs automobiles le poursuivent rapidement. La marque de voitures de luxe Jaguar a récemment annoncé qu’elle ne produirait que des véhicules électriques à partir de 2025. La société britannique investira 2,9 milliards d’euros par an dans le cadre de son plan repensé. Il espère voir son premier modèle entièrement électrique d’ici 2024 et il ne se limite pas uniquement à l’électrique. La marque envisage également d’utiliser l’hydrogène pour contribuer à réduire les émissions de carbone.

Selon Thierry Bolloré, PDG de Jaguar Land Rover, la technologie des piles à combustible est l’étape logique et complémentaire. Il dit que «pour nous préparer à l’adoption future de cette source d’énergie naturelle, nous commencerons cette année à tester des prototypes de carburants sur les routes britanniques».

Les principaux constructeurs automobiles construisent déjà des modèles utilisant des piles à hydrogène dans le monde, alors que les mesures réglementaires poussent l’industrie vers des véhicules à émission zéro et que la demande de voitures à essence et diesel diminue.

Une lutte acharnée pour les stations de ski européennes

L’industrie du ski fait face à un début d’année difficile au milieu de la pandémie en cours. Alors que les mesures de Covid 19 sont étendues, beaucoup s’inquiètent des conséquences futures.

La saison d’hiver dans les stations de ski italiennes a été bloquée en raison des mesures de restriction du COVID-19.

Renato Antonioli, directeur de la station de ski Cima Piazzi, déclare que la situation est décourageante: «Le timing est absurde. Vous ne pouvez pas dire quatre heures avant que les remontées mécaniques seront fermées. Depuis 20 jours je prépare tout pour la réouverture avec ma famille ».

L’Italie a vu plus de 100 000 personnes mourir à cause de la pandémie. En Lombardie, la région la plus durement touchée du pays, les opérateurs de ski ont dû limiter le nombre quotidien de skieurs à 30% maximum. Les dernières mesures, qui ont également été introduites en France et en Allemagne, sont intervenues après que de nouvelles données ont révélé que 18% des nouvelles infections étaient causées par la variante britannique du virus.

Gilles Kraan, PDG de Gimar Montaz Mautino (GMM) dit qu’ils s’attendaient à réaliser un chiffre d’affaires d’environ 600000 € à 700000 € grâce au service après-vente, aux ventes de tiges, poulies, de nombreuses pièces d’usure en caoutchouc utilisées sur les remontées mécaniques et télésièges. Mais au contraire, « tout a été annulé, nous n’avons donc réalisé que 66 000 € de chiffre d’affaires, là où nous en attendions 600 000. C’est encore une année terrible pour nous ».

Certains équipementiers affirment qu’à la différence des propriétaires de magasins, ils doivent préparer les matériaux un an à l’avance, de sorte que l’essentiel de leurs pertes financières reste à venir. Le groupe Rossignol a enregistré une perte de chiffre d’affaires de 40% l’an dernier. Son président, Bruno Cercley, a déclaré que la société estimait: « une diminution non pas de 40% mais d’au moins 70%, donc l’impact est toujours à venir. »

Ils espèrent voir des changements avec le déploiement mondial de vaccins en cours.