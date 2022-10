Expansion des places en garderie dans le centre de l’Okanagan – Kelowna Capital News

Un investissement provincial de plus de 28,9 millions de dollars dans sept projets de garde d’enfants entrepris par les écoles publiques de Central Okanagan en partenariat avec des intervenants locaux créera 602 nouvelles places en garderie dans le district scolaire.

Parmi les sept projets de garderies, cinq sont en construction, un en approvisionnement et un en conception-développement. Tous devraient être achevés d’ici l’automne 2023.

Pour chaque projet, la province a accordé une subvention de 3 000 000 $ pour les coûts de construction.

Le projet de garde d’enfants de 4 515 375 $ à l’école secondaire George Elliot à Lake Country, qui sera exploité par le YMCA et offrant 81 places en garderie, ouvre la voie.

Dans un rapport du personnel au comité de planification et d’installations du district scolaire, l’expansion des places en garderie reflète à la fois un besoin de places en garderie supplémentaires et une volonté des partenaires communautaires – YMCA, Boys and Girls Club Okanagan et Clubhouse – de fournir les services aux familles pour avant – et garde d’enfants après l’école.

L’état actuel des six autres projets de garde d’enfants :

• Black Mountain Elementary : 92 places en garderie, construction terminée au printemps 2023

• École Okanagan Mission Secondaire : 82 places, construction terminée au printemps 2023

• Anne McClymont Elementary : 92 places, construction terminée été 2023

• North Glenmore Elementary – 92 places, construction terminée à l’été 2023

• Ellison Elementary – 81 places, construction achevée à l’automne 2023

• École Hudson Elementary – 92 places, construction terminée à l’automne 2023

