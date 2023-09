Expansion de GlobalFoundries à Singapour

Un bras robotique déplace des tranches de semi-conducteurs en silicium de 300 mm à l’intérieur d’une machine de tri dans une salle blanche d’une usine de fabrication de semi-conducteurs de Globalfoundries Inc.

dont le siège est aux États-Unis Fonderies mondiales a annoncé mardi l’ouverture de son usine de fabrication d’expansion de 4 milliards de dollars à Singapour alors que le fabricant de puces sous contrat s’attend à « une croissance de la demande de puces semi-conductrices essentielles ».

« Je suis convaincu qu’au cours de la prochaine décennie, cette industrie doublera à nouveau », a déclaré à CNBC Thomas Caulfield, président et PDG de GlobalFoundries, dans une interview avant l’ouverture de mardi.

Certains catalyseurs incluent « des applications nouvelles et importantes, l’ensemble de l’IA et la façon dont cela changera la société » – qui nécessiteront des puces et créeront de la demande, a-t-il expliqué.

« Le secteur automobile semble rester fort. Le cloud pour l’intelligence artificielle semble être fort. L’industrie tient bon. Tout ce qui concerne la consommation est encore faible », a déclaré Caulfield lundi.

Les fonderies sont des entreprises qui sont engagées par des entreprises de semi-conducteurs pour fabriquer des puces. GlobalFoundries fabrique des semi-conducteurs conçus par des sociétés comme Qualcomm MediaTek et Semi-conducteurs NXP et sert environ 200 clients dans le monde.

Ses puces sont retrouvées dans les smartphones, les ordinateurs portables, les automobiles, les systèmes de réalité virtuelle, les consoles de jeux vidéo, les haut-parleurs intelligents, et sont également utilisés dans l’IA et la 5G.

Singapour fournit 11 % des semi-conducteurs mondiauxselon la Singapore Semiconductor Industry Association.