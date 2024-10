Exotikon de la Peekaboo Gallery organise une célébration d’expositions effrayantes historiques au Mayan

Quelques années après la croisade du légendaire magicien Harry Houdini contre les spiritualistes et les médiums, des spectacles effrayants ont commencé à apparaître partout en Amérique du Nord et au-delà. Également connus sous le nom de spectacles de fantômes, ces spectacles de fin de soirée ont commencé par offrir un divertissement d’évasion aux gens pendant la Grande Dépression. Les principales attractions de ces événements publicitaires colorés comprenaient la promesse que les invités feraient l’expérience d’esprits communiquant par un médium d’outre-tombe et qu’ils verraient des fantômes dans le théâtre. Naturellement, la plupart des gens ont compris qu’il n’y avait rien de mystique dans ces émissions : elles existaient pour procurer un sentiment d’émerveillement ironique, de sensations fortes et de rire.

Les actes de magie étaient les pièces maîtresses de ces spectacles au thème mystique qui commençaient vers minuit ou vers minuit et présentaient généralement une mise en scène à la fois macabre et de débauche ; avait des publicités fantastiques qui promettaient des vues incroyables dans la mesure où PT Barnum aurait approuvé ; et qui étaient généralement suivis de la projection d’un film d’horreur.

Selon Mark Walker, auteur de « Ghostmasters », le texte prééminent sur les émissions effrayantes, ces représentations ont progressivement perdu leur public en raison d’un certain nombre de facteurs, notamment l’essor d’une nouvelle invention appelée télévision, la réduction des effectifs des salles de cinéma et l’augmentation des opérations. frais. Et même si les projections de films à minuit sont toujours appréciées par un public de niche, les émissions effrayantes ont été pratiquement reléguées dans l’histoire.

Jeudi, la Peekaboo Gallery présentera un hommage/résurrection de la tradition fantomatique au Théâtre Maya historique. Le spectacle Exotikon Super Shock comprendra une performance du magicien de classe mondiale Rob Zabrecky, de la musique live sur le thème effrayant de Ghouly Gal et Jimmy Psycho et de l’Ordre infernal de la flamme noire, et des performances burlesques mettant en vedette Emma Vauxdevil et Vita Devoid. Il y aura également des cocktails sur le thème de l’horreur, une présentation sur les spectacles effrayants et une exposition en galerie d’affiches et de souvenirs vintage de spectacles effrayants. Le langage promotionnel de l’émission (y compris la police et la ponctuation) rend hommage aux publicités des émissions effrayantes d’autrefois. Le site Web de la Peekaboo Gallery proclame que l’événement de plus de 21 personnes sera « HORRIFIQUE ! LES FANTÔMES VOLERONT À TRAVERS LE THÉÂTRE ! LES SQUELETTES prendront vie et défileront sur scène ! DES MONSTRES courront parmi vous dans le PUBLIC ! Avez-vous le GUTS pour y assister ? NOUS VOUS AFFICHER DE NOUS REJOINDRE !!!”

Sven Kirsten, à gauche, et Jordan Reichek à Exotikon en 2023. (Scott Feinblatt)

Au cœur de cette production se trouve Jordan Reichek. Producteur-réalisateur d’animation primé dont les références incluent « Les Simpsons », « The Ren & Stimpy Show » et d’autres titres populaires, Reichek est le propriétaire-exploitant de la Peekaboo Gallery, qu’il a surnommée « The Pop Culture Time Machine ».™.» C’est un collectionneur passionné de disques vintage, de meubles, d’automobiles, d’affiches, d’illustrations, de bandes dessinées, de vêtements et bien plus encore ; parmi ses principaux objectifs figurent la décoration tiki et les éphémères Disney.

Grâce à la Peekaboo Gallery, il a produit des expositions en galerie qu’il assimile à des « expériences théâtrales de type musée ». L’année dernière, Reichek a lancé sa marque d’événements Exotikon. Le premier événement de la marque, simplement intitulé Exotikon, s’est déroulé sur trois jours au Wisdome LA, désormais fermé. Et malgré quelques contretemps, l’événement a été plutôt glorieux. Les événements ultérieurs de la marque, Exotikon Satellite Christmas Show et Exotikon 2, ont eu lieu au Mayan, tout comme l’Exotikon Super Shock Show.

Ce journaliste a assisté à l’événement inaugural Exotikon 2023 au nom du magazine de style de vie tiki Exotica Moderne et a été témoin de peut-être la plus grande célébration de la culture tiki que Los Angeles ait connue. Exotikon présentait plusieurs galeries d’objets vintage, notamment des tikis et des costumes élaborés portés par feu Yma ​​Sumac. Parmi ses nombreuses attractions, l’événement comprenait une présentation sur l’architecture inspirée du tiki par le principal historien du tiki, Sven Kirsten ; de la musique live par un certain nombre de musiciens sur le thème du tiki – dont l’Orchestre Tikiyaki, l’un des rares groupes exotiques de premier ordre au monde – des performances burlesques par un certain nombre des danseurs les plus connus de SoCal ; et un hommage extraordinaire au parc d’attractions historique de Danny Balsz, Monterey Park, les Tikis, qui a prospéré dans les années 60 et 70. Cet hommage comprenait une table ronde, un spectacle de la troupe de danse polynésienne Dancing Fire et la mise en scène culminante du sacrifice vierge dans un volcan hurlant de fumée.

La mannequin/danseuse Vanessa Burgundy posant sur le stand Exotikon lors du Midsummer Scream 2024. (Scott Feinblatt)

En bref, les événements Exotikon proposent des célébrations approfondies de premier ordre qui informent et divertissent les participants sur leurs sujets respectifs. Pour l’Exotikon Super Shock Show, l’artiste vedette Rob Zabrecky – souvent présenté simplement sous le nom de Zabrecky – possède les références nécessaires pour rendre un hommage honorable au style de vitrine presque disparu. Au cours des 15 dernières années, il a réalisé des reconstitutions de séances victoriennes au Magic Castle et, après le départ à la retraite de Leo Kostka, Zabrecky est devenu le médium résident de ce lieu emblématique. En ce qui concerne les émissions effrayantes, en particulier, il contribuera à une introduction à la suite à venir de Mark Walker, « Ghostmasters ».

« Les émissions effrayantes font partie de ma vie depuis 25 ans, tout cela à cause de cet endroit ici, le Magic Castle », a déclaré Zabrecky. «J’aime considérer les spectacles effrayants comme une des premières formes de théâtre immersif, car vous aviez ces magiciens exécutant ce genre d’effets de séance. Et puis, des gorilles pourraient se déchaîner et des fantômes pourraient apparaître dans le public. C’était cette expérience éphémère où les gens auraient pu se retrouver face à vous – ce qui n’est pas sans rappeler une salle d’évasion.

Il a souligné qu’à mesure que les spectacles effrayants commençaient à disparaître du paysage culturel, certains propriétaires de théâtres ont reconnu qu’il existait encore un marché pour le divertissement de minuit, qui comprenait d’autres types d’événements interactifs tels que « The Rocky Horror Picture Show » et, plus récemment, « La chambre ».

« Les gens vont voir ça et ils lancent des ballons de football ; ils répondent à l’écran, et ce n’est pas très différent de ce que faisaient ces artistes de spectacles effrayants », a déclaré Zabrecky. « Ils étaient sur scène et travaillaient avec le public, et ces choses se déroulaient en temps réel. »

En ce qui concerne l’attrait moderne pour quelque chose comme le spectacle d’Exotikon et ce à quoi le public peut s’attendre, Zabrecky a souligné qu’il y a toujours de la place pour la nostalgie. « Je pense qu’il est prudent de dire que nous allons adopter une approche très vintage », a-t-il déclaré. « Mon personnage est en quelque sorte cet hypnotiseur outsider des films B qui est un peu décalé, en général. Et oui, il va y avoir des conjurations d’esprits ; il y aura de la magie, de la comédie, et peut-être qu’un enfer va se déchaîner pendant tout ça. Je ne vais pas dire comment, à l’avance ; il faut venir le voir par soi-même.

Quant à Reichek et sa décision de produire un spectacle effrayant pour un public moderne, il a déclaré que son plan « a toujours été de faire un spectacle d’Halloween, ce que la plupart des gens vous diront est insensé, car la saison hantée ici à Los Angeles est tellement saturée. Mais j’ai regardé les trucs de la saison hantée et les offres, et je me suis dit : « Oui, mais c’est de l’horreur moderne. » » Il a ajouté : « Que vont faire les gens qui aiment la culture vintage pendant Halloween ? Bien sûr, il y a Disneyland, mais c’est pour les enfants. Et comme l’une de mes multiples collections concerne des spectacles effrayants, qui sont des films d’horreur sur le thème du vintage, c’est la voie que j’ai décidé de suivre.