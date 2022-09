Exorcisme en Saskatchewan. un camp biblique pour enfants pourrait être criminel, selon des experts

Les parents d’enfants soumis à un exorcisme dans un camp biblique pour enfants de la Saskatchewan affirment que la GRC et d’autres responsables doivent prendre l’incident plus au sérieux, et certains experts en droit pénal sont d’accord.

Ces experts affirment que les détails des descriptions de l’exorcisme du 13 juillet, publiées dans le cadre d’une enquête de la CBC sur le Redberry Bible Camp, semblent être des infractions pénales.

“Je pense que la chose la plus claire à dire à ce sujet est que c’est une agression contre ces jeunes d’être soumis à des procédures comme cet exorcisme. Vous savez, vous n’avez pas besoin de toucher quelqu’un pour que ce soit une agression”, a déclaré l’université. Tim Quigley, professeur émérite de droit pénal de la Saskatchewan, a déclaré lors d’une entrevue.

“Et d’un point de vue moral, bien sûr, il est répréhensible que des jeunes soient soumis à de telles choses.”

Plusieurs parents et enfants ont déposé des plaintes au criminel, mais la GRC a annoncé cette semaine qu’aucune accusation ne serait portée et que l’enquête est close.

« Les enquêtes criminelles se résument finalement à deux choses : recueillir des preuves et déterminer si ces preuves indiquent qu’un individu a commis un crime tel que défini par le Code criminel du Canada », a déclaré le surint. Josh Graham, officier responsable du Groupe des crimes majeurs de la GRC en Saskatchewan.

“Des pratiques comme celle rapportée peuvent inquiéter certaines personnes, mais elles ne sont pas illégales au Canada.”

L’exorcisme a été pratiqué sur un garçon tard dans la nuit par Carlos Doerksen, membre du personnel de Redberry, dans une cabane de huit garçons âgés de 12 à 14 ans.

Parker Bond, un garçon de 14 ans qui se trouvait dans la pièce, a déclaré que ce qui leur était arrivé était mal. Il a également déclaré que la GRC avait tort de conclure son enquête alors que des informations sont encore en train d’émerger.

Les détails suivants ont fait surface dans divers documents, vidéos, enregistrements audio et interviews de CBC News avec plus d’une douzaine de parents, Parker Bond et d’autres :

Pendant les quatre jours qui ont précédé l’exorcisme, les garçons se sont livrés à une activité physique vigoureuse dans les températures chaudes de juillet. Doerksen leur a ensuite donné des conférences du début de la soirée jusqu’à 5 heures du matin sur les nombreux signes de possession démoniaque.

Dans une vidéo YouTube, Doerksen admet avoir mené l’exorcisme, qu’il appelle une “délivrance”. Il dit dans la vidéo que les garçons étaient “absolument terrifiés… ils se recroquevillent sous leurs couvertures”.

Carlos Doerksen, à droite, le conseiller d’une cabane de garçons au Redberry Bible Camp, a exécuté un exorcisme sur un garçon qui était apparemment en détresse médicale. (site Web du camp biblique de Redberry)

Parker Bond dit que lui et les garçons ne voulaient pas être là, mais sentaient qu’ils ne pouvaient pas partir parce que les démons s’échapperaient ou les suivraient.

Dans un enregistrement audio obtenu par CBC News, le directeur exécutif de Redberry, Roland Thiessen, a admis qu’il était présent pour une partie de celui-ci. Il a déclaré que le garçon exorcisé était resté immobile pendant un certain temps avant de présenter des symptômes compatibles avec une crise, mais qu’aucun soin médical n’avait été fourni pendant ou après le rituel.

Thiessen a admis qu’il n’avait pas tenté d’arrêter l’exorcisme. “Ce n’était pas quelque chose qui, une fois commencé, pouvait être arrêté”, a déclaré Thiessen sur l’enregistrement.

Quigley a déclaré que tous ces éléments sont troublants. Il a déclaré que la responsabilité légale pourrait s’étendre au-delà de l’homme qui a effectivement mené l’exorcisme. Quiconque l’a encouragé, toléré ou au courant et n’a rien fait pour l’arrêter pourrait également être inculpé.

“Le Code criminel prévoit une responsabilité assez étendue des parties à l’infraction et vous n’avez même pas besoin d’être présent”, a déclaré Quigley.

Javier Garcia Oliva, professeur de droit à l’Université de Manchester, a étudié les exorcismes et la loi, en particulier les enfants victimes.

Il a dit qu’il existe un large éventail de cérémonies dans toutes les religions qui peuvent être considérées comme des exorcismes, de la torture physique extrême à la bénédiction d’un repas ou d’un bébé en une phrase pour éloigner les mauvais esprits.

Comme Quigley, il a déclaré que la force physique n’est pas nécessaire pour rendre un acte criminel. Il a dit que les garçons semblaient avoir subi un conditionnement et des abus psychologiques importants.

“Si le rapport est exact, les jeunes ont été exposés à une gamme d’idées et d’images très dérangeantes, manipulés et encouragés à croire que des expériences normales et saines ouvraient la porte à des forces démoniaques. Par exemple, dire à de jeunes adolescents que “trouver un fille mignonne “signifie qu’ils pourraient être possédés est très évidemment abusif et nuisible. De même, suggérer qu’une lumière vacillante signifie que des démons se cachent à proximité est positivement cruel”, a déclaré Oliva dans un e-mail à CBC News.

“Aussi absurde que cela puisse paraître à la plupart des adultes à la lumière du jour, cela aurait bien pu être trop réel pour les enfants la nuit et loin de chez eux.”

Oliva, qui a également étudié le droit pénal canadien, a déclaré qu’il semble que cet exorcisme et les événements qui y conduisent pourraient constituer des infractions pénales.

« Prétendre que le comportement était motivé par la religion ne constituera pas une défense », a-t-il déclaré.

Certains des garçons continuent de souffrir de paranoïa et de délires, disent les parents. Une mère a déclaré que son fils avait refusé de quitter la cabane lors de vacances récentes, craignant toujours que des démons ne se cachent dans la forêt. D’autres restent en consultation.

Parker Bond se tient dans sa chambre. Il dit que lorsqu’il est rentré du camp pour la première fois, il ne pouvait pas dormir jusqu’à ce qu’il dise des prières pour protéger sa chambre des démons. Il sait maintenant qu’il s’est trompé. (Jason Warick/CBC)

Quigley a déclaré que ces effets psychologiques graves pourraient être un facteur aggravant et entraîner une peine plus sévère si quelqu’un était reconnu coupable.

Quigley et Oliva ont déclaré que les responsables de Redberry et l’institution pourraient également être tenus responsables par le biais d’un procès.

“Il semble qu’il y ait très certainement une certaine marge de responsabilité civile”, a déclaré Oliva.

Quigley a déclaré que les tribunaux civils pourraient fournir une “réparation” aux parents et la responsabilité des individus et des institutions en faute.

CBC a demandé des entrevues avec Carlos Doerksen, l’homme qui a pratiqué l’exorcisme, ainsi qu’avec le directeur exécutif de Redberry, Roland Thiessen, et le président du conseil d’administration, Wayne Dick. Aucun d’entre eux n’a renvoyé les demandes d’entrevue.

Tard jeudi après-midi, Redberry Bible Camp a publié une déclaration attribuée à Dick sur son site Web, qualifiant l’exorcisme de “situation regrettable”.

Dick s’excuse et dit que le camp a lancé un examen qui comprendra une formation en leadership.

“Bien qu’il s’agisse d’un incident isolé, c’est un incident qui a causé de la douleur et de la colère aux campeurs concernés et à leurs familles. Nous en sommes profondément désolés”, indique le communiqué.

“Des situations comme celle-ci ne reflètent pas les valeurs de notre camp et nous nous excusons non seulement auprès des personnes touchées par cet événement, mais également auprès de la communauté dans son ensemble qui compte sur nous pour traiter leurs enfants avec respect et offrir une excellente expérience de camp. Nous engageons-nous à nouveau dans cet objectif.”