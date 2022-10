Exoplanètes : la recherche de planètes habitables vient peut-être de se rétrécir

Inscrivez-vous à la newsletter scientifique Wonder Theory de CNN. Explorez l’univers avec des nouvelles sur des découvertes fascinantes, des avancées scientifiques et plus encore.





La chasse aux planètes qui pourraient abriter la vie peut-être juste rétréci de façon spectaculaire.

Les scientifiques avaient longtemps espéré et théorisé que le type d’étoile le plus courant dans notre univers – appelé nain M – pourrait héberger des planètes proches avec des atmosphères, potentiellement riches en carbone et parfaites pour la création de la vie. Mais dans une nouvelle étude d’un monde en orbite autour d’une naine M à 66 années-lumière de la Terre, les chercheurs n’ont trouvé aucune indication qu’une telle planète puisse conserver une atmosphère.

Sans une atmosphère riche en carbone, il est peu probable qu’une planète soit hospitalière pour les êtres vivants. Les molécules de carbone sont, après tout, considérées comme les éléments constitutifs de la vie. Et les résultats ne sont pas de bon augure pour d’autres types de planètes en orbite autour de naines M, a déclaré la co-auteure de l’étude Michelle Hill, planétologue et doctorante à l’Université de Californie à Riverside.

“La pression du rayonnement de l’étoile est immense, suffisante pour souffler l’atmosphère d’une planète”, a déclaré Hill dans un message sur le site Web de l’université.

Les étoiles naines M sont connues pour être volatiles, crachant des éruptions solaires et faisant pleuvoir des radiations sur les corps célestes proches.

Mais pendant des années, l’espoir avait été que des planètes assez grandes en orbite près des naines M puissent se trouver dans un environnement Boucle d’or, suffisamment proche de leur petite étoile pour rester au chaud et suffisamment grande pour s’accrocher à son atmosphère.

La naine M voisine, cependant, pourrait être trop intense pour garder l’atmosphère intacte, selon la nouvelle étude, qui a été publiée dans The Astrophysical Journal Letters.

Un phénomène similaire se produit dans notre système solaire : l’atmosphère terrestre se détériore également à cause des explosions de son étoile proche, le soleil. La différence est que la Terre a suffisamment d’activité volcanique et d’autres activités émettrices de gaz pour remplacer la perte atmosphérique et la rendre à peine détectable, selon la recherche.

Cependant, la planète naine M examinée dans l’étude, GJ 1252b, «pourrait avoir 700 fois plus de carbone que la Terre, et elle n’aurait toujours pas d’atmosphère. Il s’accumulerait au départ, puis diminuerait et s’éroderait », a déclaré Stephen Kane, co-auteur de l’étude et astrophysicien de l’UC Riverside, dans un communiqué de presse.

GJ 1252b orbite à moins d’un million de kilomètres de son étoile d’origine, appelée GJ_1252. La planète atteint des températures diurnes étouffantes allant jusqu’à 2 242 degrés Fahrenheit (1 228 degrés Celsius), selon l’étude.

L’existence de la planète a été suggérée pour la première fois par la mission TESS (Transiting Exoplanet Survey Satellite) de la NASA. Ensuite, les astronomes ont ordonné au télescope spatial Spitzer, âgé de près de 17 ans, de viser la région en janvier 2020 – moins de 10 jours avant que Spitzer ne soit désactivé pour toujours.

L’enquête pour savoir si GJ 1252b avait une atmosphère a été menée par l’astronome Ian Crossfield de l’Université du Kansas et a impliqué un groupe de chercheurs de l’UC Riverside, du Jet Propulsion Laboratory de la NASA, de Caltech, de l’Université du Maryland, de la Carnegie Institution for Science, du Max Planck Institut d’astronomie, Université McGill, Université du Nouveau-Mexique et Université de Montréal.

Ils se sont penchés sur les données produites par Spitzer, à la recherche de signatures d’émission ou de signes qu’une bulle gazeuse pourrait envelopper la planète. Le télescope a capturé la planète alors qu’elle passait derrière son étoile d’origine, permettant aux chercheurs de “regarder la lumière des étoiles lorsqu’elle traverse l’atmosphère de la planète”, donnant une “signature spectrale de l’atmosphère” – ou son absence, a déclaré Hill.

Hill a ajouté qu’elle n’était pas choquée de ne trouver aucun signe d’atmosphère, mais qu’elle était déçue. Elle recherche des lunes et des planètes dans des «zones habitables», et les résultats ont rendu l’observation des mondes entourant les étoiles naines M omniprésentes légèrement moins intéressantes.

Les chercheurs espèrent obtenir encore plus de clarté sur ces types de planètes avec l’aide du télescope spatial James Webb, le télescope spatial le plus puissant à ce jour.

Webb va bientôt jeter son dévolu sur le système TRAPPIST-1, “qui est aussi une étoile naine M avec un tas de planètes rocheuses autour d’elle”, a noté Hill.

“Il y a beaucoup d’espoir qu’il puisse nous dire si ces planètes ont ou non une atmosphère autour d’elles”, a-t-elle ajouté. “Je suppose que les enthousiastes des nains M retiennent probablement leur souffle en ce moment pour voir si nous pouvons dire s’il y a une atmosphère autour de ces planètes.”

Il y a, cependant, encore beaucoup d’endroits intéressants pour chasser les mondes habitables. En plus de regarder des planètes plus éloignées des naines M qui pourraient être plus susceptibles de conserver une atmosphère, il y a encore environ 1 000 étoiles solaires relativement proches de la Terre qui pourraient avoir leurs propres planètes tournant dans des zones habitables, selon le post UC Riverside à propos de l’étude .