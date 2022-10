Exonération de prêt étudiant : voici comment faire une demande

WASHINGTON (AP) – Le président Joe Biden a officiellement lancé lundi le processus de demande de son programme d’annulation de la dette étudiante, ouvrant la porte à des millions d’Américains pour demander jusqu’à 20 000 $ de remise. L’administration Biden le présente comme une application simple et directe qui ne devrait prendre que cinq minutes environ. Voici comment postuler.

Allez sur studentaid.gov et dans la section sur l’allégement de la dette des étudiants, cliquez sur “Appliquer maintenant”.

Soyez prêt à saisir quelques informations personnelles de base. Le formulaire demande : nom, numéro de sécurité sociale, date de naissance, numéro de téléphone et adresse e-mail. Il ne nécessite pas de documentation sur vos revenus ou vos prêts étudiants.

Ensuite, passez en revue les règles d’éligibilité et confirmez que vous êtes compatible. Pour la plupart des gens, cela signifie attester qu’ils gagnent moins de 125 000 $ par an ou que leur ménage gagne moins de 250 000 $ par an. Si vous remplissez les conditions d’éligibilité, cochez la case confirmant que tout ce que vous avez fourni est vrai.

Cliquez sur “Soumettre”.

Une fois le formulaire soumis, l’administration Biden indique que le traitement devrait prendre de quatre à six semaines. Le Département de l’éducation utilisera ses dossiers existants pour s’assurer que vos prêts sont éligibles et pour rechercher des candidats susceptibles de dépasser les limites de revenus. Certains seront invités à fournir des documents supplémentaires pour prouver leurs revenus. Le ministère de l’Éducation estime que la demande de vérification prendra environ une demi-heure, y compris le temps d’examiner et de télécharger les documents fiscaux.

La plupart des emprunteurs qui font une demande avant la mi-novembre devraient s’attendre à voir leur dette annulée avant le 1er janvier, lorsque les paiements sur les prêts étudiants fédéraux devraient reprendre après une pause pendant la pandémie.

Les choses pourraient se compliquer, selon les résultats de plusieurs contestations judiciaires. L’administration Biden fait face à un nombre croissant de poursuites pour tenter de bloquer le programme, dont une déposée par six États dirigés par les républicains. Un juge fédéral à Saint-Louis évalue actuellement la demande des États d’une injonction pour arrêter le plan. Biden a déclaré lundi qu’il était convaincu que la poursuite ne bouleverserait pas le plan. “Notre jugement légal est que ce ne sera pas le cas”, a-t-il dit, “mais ils essaient de l’arrêter.”

The Associated Press