Exode massif en cours alors qu’un tiers des employés quittent la société de technologie Basecamp après la règle du «  pas de politique au travail  »

Basecamp est l’éditeur de logiciels derrière Ruby on Rails, Campfire et HEY, entre autres innovations. Dans ce qui est maintenant devenu un article de blog quelque peu controversé, le co-fondateur et PDG Jason Fried a annoncé l’interdiction des «discussions sociétales et politiques» sur les systèmes de messagerie internes de Basecamp.

« Vous ne devriez pas avoir à vous demander si rester en dehors de cela signifie que vous êtes complice ou si vous y pénétrez signifie que vous êtes une cible », a écrit Fried.

«Ce sont des eaux suffisamment difficiles pour naviguer dans la vie, mais beaucoup plus au travail. C’est devenu trop. C’est une distraction majeure. Cela sape notre énergie et redirige notre dialogue vers des endroits sombres. Ce n’est pas sain, cela ne nous a pas bien servi.

Cette décision fait écho à des politiques internes similaires introduites dans des entreprises comme Google et Amazon. Le résultat? Un tiers des employés de Basecamp auraient accepté des rachats et se seraient séparés de l’entreprise, y compris le responsable du marketing Andy Didorosi et le responsable du support client Kristin Aardsma.

J’ai démissionné aujourd’hui de mon poste de responsable du marketing chez Basecamp en raison de changements récents et de nouvelles politiques. Je reviendrai à l’entrepreneuriat. Mes DM sont ouverts si vous souhaitez parler ou vous pouvez me joindre à andy@detroitindie.com – Andy Didorosi (@ThatDetroitAndy) 30 avril 2021 J’ai démissionné de mon poste de responsable du support client chez Basecamp. Je suis enceinte de quatre mois, alors je vais prendre du temps pour construire ce bébé et passer du temps avec mon brillant conjoint et mon enfant. – Kristin Aardsma (@kikiaards) 30 avril 2021

Le changement de politique serait survenu à la suite d’un effort de diversité et d’inclusion mené par les employés en réponse à une blague interne de 11 ans avec des connotations racistes.

En 2009, les agents du service client ont compilé une liste de noms qu’ils trouvaient drôles, dont beaucoup étaient d’origine africaine ou asiatique. Le co-fondateur de la société, David Heinemeier Hansson, a qualifié la liste de «tout simplement erronée de toutes sortes de manières fondamentales», mais en cherchant à avancer et à concentrer son personnel sur l’avenir et non sur le passé douteux, lui et Fried ont perdu un nombre important d’employés .

Hansson s’est adressé à ses critiques sur Twitter en partageant à nouveau «le principal tweet de dunk» utilisé par ses opposants citant ses propres mots en 2020, appelant les PDG pour avoir tenté de paraître apolitique.

Voici le principal tweet que j’ai vu aller avec ça. Juste pour que vous n’ayez pas à le chercher. Je resterai aussi politique que je veux sur mes propres espaces, mais je laisserai cela de côté de nos systèmes internes pour débattre. https://t.co/O2PamTIm55 – DHH (@dhh) 26 avril 2021

L’exode du personnel entraînera un coût financier important, en plus de l’atteinte à la réputation, car les employés sortants avec plus de trois ans dans l’entreprise seront indemnisés avec six mois de salaire, tandis que le reste recevra trois mois de salaire.

