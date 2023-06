Exode de Manchester City à venir, avec SIX joueurs prêts à sortir: rapport

Manchester City pourrait vendre jusqu’à six joueurs de la première équipe cet été, malgré sa victoire au Treble la saison dernière.

Pep Guardiola a si souvent dans sa carrière haché et changé avec une équipe gagnante pour garder une longueur d’avance sur la compétition – et parfois cette saison, il a souligné l’importance de garder ses joueurs motivés et combien il était difficile de jouer avec la même intensité. un certain nombre d’années au trot.

« Il n’y a rien de l’estomac, des tripes », a déclaré Guardiola après avoir battu Tottenham 4-2 en janvier, après deux buts de retard. « Aujourd’hui, nous avons de la chance. Mais tôt ou tard, si nous ne changeons pas, nous allons perdre des points.

Pep Guardiola a déclaré à Patrick Davison sur Sky Sports qu’il « n’avait pas reconnu » ses joueurs après avoir battu Tottenham 4-2 (Crédit image : Sky Sports)

« Bien sûr, je ne suis pas [happy]! Je ne reconnais pas mon équipe ! Mon équipe a toujours eu du désir et de la passion chez tout le monde et dirigeait tout. »

Dans le but de rafraîchir son équipe, le Catalan pourrait finir de vendre une demi-douzaine de joueurs, dont beaucoup sont liés aux sorties. Un rapport récent de L’athlétisme dit que Joao Cancelo et Kyle Walker pourraient tous les deux sortir, alors que Guardiola pivote vers les défenseurs centraux jouant des rôles d’arrière latéral à ses côtés. Nouvelles du soir de Manchester a rapporté qu’Aymeric Laporte pourrait également y aller, l’international espagnol jouant beaucoup moins de minutes cette saison.

Il pourrait également y avoir un flux avant la défense. L’impasse contractuelle d’Ilkay Gundogan est bien documentée, car l’avenir du capitaine de la ville est toujours en jeu, selon parlerSPORT. A ses côtés au milieu de terrain, Bernardo Silva pourrait encore sortir, avec HOMMES indiquant que le milieu de terrain a le désir de partir.

Enfin, Riyad Mahrez fait l’objet d’une offre de la Saudi Pro League, selon le miroir.

Manchester City pourrait laisser un certain nombre de grandes stars partir cet été, alors que Pep Guardiola se reconstruit (Crédit image : Getty Images)

C’est avant de prendre en compte l’avenir des jeunes du club tels que Cole Palmer, James McAtee et Tommy Doyle – qui exigeraient tous des frais respectables s’ils étaient vendus. La saison dernière, City a en fait réalisé un bénéfice net dans son activité de transfert d’été en vendant des joueurs d’équipe tels que Gabriel Jesus et Raheem Sterling ainsi qu’un certain nombre de jeunes stars, dont Romeo Lavia et Gavin Bazunu.

On pense que City serait intéressé par la signature de Mateo Kovacic et Declan Rice.

