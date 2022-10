Existe-t-il une téléthérapie en santé mentale en espagnol ?

L’innovation et l’empressement de Ginger à servir les communautés de langue espagnole sont contagieux. Depuis que la société a fusionné avec l’application de méditation Headspace (devenue Headspace Health) en 2021, Headspace a ajouté des offres originales de pleine conscience en espagnol, y compris des cours de méditation et des célibataires, des sleepcasts (contenu audio conçu pour vous aider à vous détendre avant de dormir) et du contenu vidéo dans Espagnol.

“En grandissant, je me souviens que mon père disait que la méditation était réservée aux riches. J’étais comme, ‘Quoi?’ J’ai donc commencé à enseigner cela parce que je voulais apporter la pleine conscience et la méditation à mon peuple », explique Rosie Acosta, enseignante bilingue de pleine conscience et de méditation chez Headspace.

Dans un effort pour atteindre les communautés hispanophones, Headspace a récemment lancé une campagne avec le comté de Los Angeles offrant l’application mobile gratuitement aux personnes qui résident dans le comté. “Bien qu’elle soit accessible à tous, quelle que soit la langue, dans le comté, la campagne cible les hispanophones”, a déclaré Acosta. “Il est important d’avoir cette connexion et de comprendre la culture et l’identité dans vos pratiques de pleine conscience.”

Comme Ginger et Headspace, Equip, une société virtuelle de traitement des troubles de l’alimentation, s’est donné pour priorité de servir les patients de langue espagnole qui sont souvent négligés dans le traitement des troubles de l’alimentation. Equip fournit à chaque client une équipe dédiée de cinq personnes qui leur donne, ainsi qu’à leur famille, des outils et des ressources pour leur rétablissement. Cela comprend les thérapeutes, les prestataires de soins médicaux, les diététistes, les mentors familiaux et les pairs mentors. Il existe des dizaines de prestataires hispanophones dans ces domaines qui permettent à Equip de jumeler les patients avec une équipe entièrement hispanophone.