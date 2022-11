Existe-t-il un lien entre “l’aide à l’Ukraine”, le Parti démocrate américain et l’effondrement suspect de l’échange FTX Crypto ?

Nous ne savons pas exactement combien d’argent a été collecté pour Kiev, et combien a atteint sa destination prévue

Les dernières nouvelles de la première quinzaine de novembre ont été dominées par la couverture de l’effondrement soudain de FTX, l’un des plus grands échanges de crypto-monnaie au monde.

Le crash a secoué le marché de la cryptographie, perdu des milliards d’investisseurs institutionnels – et des millions de clients individuels – a conduit à des enquêtes officielles sur FTX dans plusieurs pays, et a soulevé la question de savoir si la sphère Bitcoin pourrait s’effondrer et brûler complètement, et peut-être causer des problèmes plus larges pour le financier système.

Certains pensent que FTX a toujours été une fraude, depuis son lancement en avril 2019. Si tel est le cas, cela a de graves implications pour le Parti démocrate américain et le gouvernement ukrainien, car l’activité corrompue de l’entreprise a peut-être été utilisée pour financer les deux. , ouvertement et secrètement.

Où est l’argent, Zelensky ?

Le 14 mars, FTX a lancé un nouveau portail en ligne pour les dons de crypto-monnaie, Aid for Ukraine, en partenariat avec le ministère ukrainien de la transformation numérique. Grâce à cela, les commerçants de crypto, grands et petits, pourraient faire don de bitcoins et d’autres crypto-monnaies, que FTX convertirait en espèces pour que le ministère ukrainien de la Défense les dépense en armes et autres dépenses liées à la guerre.

Très rapidement, le fonds affirme avoir amassé « plus » de 60 millions de dollars de dons. Le 14 avril, il a été rapporté qu’un peu plus de 45,15 millions de dollars de cette somme avaient été dépensés en lunettes de visée numériques, imageurs thermiques, monoculaires, rations, armures, casques, vêtements militaires, sacs à dos tactiques, carburant, appareils de communication, ordinateurs portables, drones, matériel médical. fournitures et une « campagne médiatique mondiale contre la guerre ».

Les mêmes dossiers montrent que 10 millions de dollars supplémentaires ont été dépensés au cours des trois mois suivants, laissant environ 5 millions de dollars à la banque, pour ainsi dire. Une aide pour les réseaux sociaux ukrainiens Publier le 15 novembre, a déclaré que cette somme était toujours détenue en réserve et qu’il restait 60 millions de dollars du montant total des dons reçus via le portail à ce jour.

Cela semble très étrange, d’autant plus que l’Ukraine aurait reçu 100 millions de dollars en dons de bitcoins, puis aurait dépensé la quasi-totalité, entre le 24 février et le 11 mars seulement, avant la création de l’Aide pour l’Ukraine.

Devons-nous croire qu’au cours des sept mois, depuis le moment où le chiffre de 60 millions de dollars a été annoncé pour la première fois jusqu’à aujourd’hui, aucun autre fonds n’a été versé dans le cadre de l’aide à l’Ukraine ? Bien que toute la communauté crypto ait pu le faire et ait été activement encouragée à le faire pendant tout ce temps ?

Les enquêtes officielles sur FTX et son fondateur et PDG Sam Bankman-Fried ne font que commencer. Cependant, il semble déjà clair qu’il a secrètement et illégalement transféré des milliards stockés dans l’échange FTX vers sa société sœur Alameda Research, une société de trading quantitatif qu’il dirige également.

Le trou noir béant créé par le tour de passe-passe de Bankman-Fried signifiait que, lorsque les clients cherchaient à retirer leur argent de l’échange, FTX n’avait pas les fonds nécessaires pour répondre à la demande. Il paraît qu’il était assisté dans ce stratagème sournois par une «porte dérobée» spécialement créée pour lui dans la comptabilité de l’entreprise, ce qui signifiait que des sommes pouvaient entrer et sortir de l’échange hors des livres, et sans que les auditeurs ou les employés de FTX ne s’en aperçoivent.

Une grande partie de l’argent retiré de FTX par Bankman-Fried a complètement disparu. La Securities and Exchange Commission et la Commodity Futures Trading Commission des États-Unis examinent en particulier si ces dépôts de clients volés ont été utilisés pour soutenir Alameda de quelque manière que ce soit, qui aurait eu des difficultés financières.

Il n’y a, pour l’instant, aucun signe que ces autorités sondent une piste évidente – l’aide à l’Ukraine. L’argent a-t-il été transféré de FTX à Alameda, puis acheminé vers Kiev pour être dépensé en armes occidentales – principalement américaines – et en fait d’autres activités que le gouvernement et ses bailleurs de fonds à Washington, Londres et ailleurs en Europe et en Amérique du Nord préféreraient conserver caché?

À l’inverse, l’argent collecté au-delà du total initial de 60 millions de dollars aurait pu être détourné de l’aide à l’Ukraine par Bankman-Fried pour s’enrichir, ou secrètement dépensé à des fins très différentes, comme le financement des campagnes électorales du Parti démocrate américain.

Sam Bankman Fried

L’homme derrière

Bankman-Fried est en effet une figure très bien connectée dans la politique américaine. Au cours du cycle de l’élection présidentielle de 2020, il a versé 5,2 millions de dollars à deux super PAC soutenant la campagne de Joe Biden et a été le deuxième donateur individuel de Biden cette année-là.

De telles dépenses extravagantes semblent banales aujourd’hui. En 2021/22, il a fourni des dizaines de millions aux causes et aux candidats démocrates, devenant le deuxième donateur du parti, derrière seulement “coup d’Etat sans espion” spécialiste George Soros.

Bankman-Fried s’est vanté d’avoir rencontré des décideurs politiques à Washington “toutes les deux ou trois semaines depuis un an.” En 2022, cela a inclus plusieurs audiences avec de hauts responsables du gouvernement et les principaux conseillers de Biden à la Maison Blanche. Ces réunions ont pris de l’ampleur au moment où le conflit en Ukraine a commencé.

Le 7 mars, exactement une semaine avant le lancement de l’aide à l’Ukraine, son frère Gabe Bankman-Fried – qui dirige ses opérations politiques – s’est rendu à la Maison Blanche avec Jenna Narayanan, une stratège démocrate qui a déjà travaillé pour l’Alliance démocratique, qui a été appelé le “le club des donateurs libéraux le plus puissant” aux Etats-Unis.

Bankman-Fried lui-même s’est ensuite rendu à la Maison Blanche à de nombreuses reprises en avril et en mai, en même temps qu’il faisait un don de 865 000 $ au Comité national démocrate.

Début juin, quelques jours seulement après sa dernière rencontre enregistrée à la Maison Blanche, Bankman-Fried a annoncé qu’il investirait jusqu’à 1 milliard de dollars dans des fonds supplémentaires entre cette date et 2024 pour garantir que Biden – ou quiconque pourrait prendre sa place – a remporté le prochain élection présidentielle.

Ces activités ont été interprétées par beaucoup comme une tentative de Bankman-Fried de se faire bien voir des politiciens pour faire avancer ses intérêts commerciaux. Il est certainement vrai qu’au même moment, lui et les hauts responsables de FTX tentaient d’influencer les législateurs américains sur la réglementation de la cryptographie, afin de rendre le marché plus favorable à son entreprise.

PHOTO DE DOSSIER: Partisans du Parti démocrate au Jacob Javits Convention Center à New York.

Dans ce contexte, le milliard de dollars promis semble être une carotte pendante, une promesse implicite de financement futur si Bankman-Fried réussissait. L’accompagnant lors de certaines de ces visites était Mark Wetjen, responsable de la politique et de la stratégie réglementaire de FTX, qui était auparavant commissaire à la Commodity Futures Trading Commission sous le président Barack Obama – mais seulement certains. Les autres réunions étaient-elles liées à l’Ukraine ?

Si c’est le cas, la promesse d’un milliard de dollars pourrait avoir reflété ce que Bankman-Fried pensait pouvoir être secrètement écrémé de l’aide à l’Ukraine aux fins du Parti démocrate. Il est évident qu’à la mi-octobre, il a complètement désavoué cet énorme engagement en disant : “C’était une citation stupide. Je pense que ma messagerie était bâclée et incohérente dans certains cas.

En répudiant sa promesse d’un milliard de dollars, Bankman-Fried a également ajouté discrètement qu’il cesserait de donner de l’argent à des causes politiques. Ce n’est que quelques jours plus tard qu’il a été annoncé que FTX faisait l’objet d’une enquête au Texas pour avoir prétendument vendu des titres non enregistrés. Sautez quelques semaines plus tard, et la société avait déposé son bilan.

Bankman-Fried a clairement dit quelque chose qu’il n’aurait pas dû avoir en juin – s’il s’est laissé emporter par toute la presse positive et l’accès de haut niveau que ses dons politiques recevaient et a écrit un chèque proverbial en public qu’il ne pouvait pas encaisser en privé, ou ses commentaires ont attiré une attention indésirable sur le montant d’argent qui affluait réellement dans l’aide à l’Ukraine, nous ne le savons pas actuellement. Mais la vérité doit éclater.