Existe-t-il un lien entre la démence et les problèmes de vision ? Oui et non

Qu’on l’appelle un puzzle, un labyrinthe, un ordinateur ou l’un des plus beaux mystères du monde : le cerveau humain et sa capacité d’émotion, de pensée critique, d’émerveillement et de communication sont pour le moins compliqués. Lorsque la maladie réduit la capacité de l’esprit à faire ces choses, les conséquences peuvent être dévastatrices.

Il n’est donc pas étonnant que nous passions beaucoup de temps à démêler les liens et à essayer de découvrir différents facteurs de risque pour démence, terme générique désignant les symptômes qui ont un impact sur la pensée, la mémoire, le langage et la communication. Un facteur qui a été mis en lumière récemment est la vision.

Un juillet étude publié dans JAMA Ophthalmology a révélé que la déficience visuelle (qui comprend des problèmes tels que des difficultés à voir de loin, des problèmes à voir de près ou des problèmes de sensibilité au contraste lorsque vous ne portez pas de lunettes) était liée à un risque plus élevé de démence chez les adultes qui étaient dans leur Années 70 et plus. Et plus une personne avait de problèmes de vision, plus le risque semblait élevé. Cela s’appuie sur ce que les médecins et les chercheurs connaissent déjà la démence et les problèmes de vision: que les problèmes de vision et la démence sont plus susceptibles de survenir chez les personnes âgées, que la démence peut parfois affecter la capacité d’une personne à voir ou à traiter ce qu’elle voit, et qu’il existe un relation entre les problèmes de vision et la démence.

Mais les problèmes de vision conduisent-ils directement à la démence ? Selon le Dr Ronald Benner, président de l’American Optometric Association, il est important de faire la distinction entre l’acuité visuelle, qui correspond à la précision avec laquelle vous pouvez voir les objets, et la vision en général, qui correspond à la manière dont nous traitons les informations sensorielles, pour obtenir une image complète. tout lien entre la démence et la vision.

Nous considérons normalement la vision comme « juste les yeux », a déclaré Benner, « mais c’est en réalité le système visuel, ce sont les yeux qui collectent des informations, puis le cerveau les traite ».

« L’acuité n’est qu’une mesure de la vision », a-t-il ajouté. « Nous ne voulons pas confondre cela avec ‘J’ai une perte d’acuité visuelle, je ne peux pas lire la plus petite lettre de la ligne,’ Je souffre de démence.' »

La vision est également un moyen de nous connecter au monde et de recevoir des informations sensorielles. Et selon Heather Snyder, vice-présidente des relations médicales et scientifiques à l’Association Alzheimer, ce n’est qu’un aspect de la santé sensorielle associée à la démence. D’autres changements dans la manière dont le cerveau assimile les informations – via notre ouïe, notre toucher et même notre odorat – ont également été associés au déclin cognitif. Snyder a souligné recherche présenté à l’Association Alzheimer en 2019 reliant de multiples déficiences sensorielles au risque de démence chez les personnes âgées.

« Pour l’instant, ces connexions sont toutes des associations – nous ne savons pas s’il y a une cause et un effet », a déclaré Snyder dans un courrier électronique. « Des recherches supplémentaires sont nécessaires pour comprendre pourquoi ou comment la déficience visuelle est associée à la santé du cerveau. »

Comment fonctionne la vue et comment elle peut se chevaucher avec les symptômes de la démence

En un mot, nos yeux fonctionnent en captant la lumière qui traverse la cornée et le cristallin, puis en la mettant au point ; la lumière finit par atteindre la rétine, qui contient des cellules qui convertissent la lumière en signaux électriques qui retournent au cerveau via le nerf optique. Les personnes ayant une déficience visuelle due à myopiepar exemple, présente une perturbation de ce processus due au globe oculaire lui-même, et cela peut être corrigé avec des lunettes ou des lentilles de contact.

D’autres problèmes de santé oculaire, comme la cataracte, peuvent également avoir un impact sur la vue, mais nécessiter une intervention chirurgicale pour le traitement. Des recherches de 2021 ont révélé que les personnes qui ont subi une opération d’ablation de la cataracte avaient un risque plus faible (30 %) de développer une démence que ceux qui n’avaient pas subi d’ablation de la cataracte.

La démence elle-même peut également avoir un impact sur la vision si elle affecte la partie du cerveau responsable du traitement visuel. De plus, certains des problèmes de santé qui affectent d’autres parties du corps peuvent être observés dans les yeux tout d’abord, comme le diabète et l’hypertension artérielle (qui, par coïncidence, ont également été associés au risque de démence).

La prévalence des problèmes de vision chez les personnes âgées et les patients atteints de démence cela peut rendre difficile à dire si une personne atteinte de démence a du mal à reconnaître une personne à cause de la démence ou parce que sa prescription de lunettes est très obsolète.

Mais existe-t-il un lien suffisamment fort entre la perte de vision et la démence pour suggérer que préserver la santé de vos yeux permettra de prévenir la démence ? Selon le Dr Andrea An, directeur médical et neurologue en chef du Neurology Associates Neuroscience Center en Arizona, il n’existe aucune donnée reliant clairement la santé cognitive à la santé visuelle, ajoutant que la préservation de la vision est « une question pleine d’incertitudes ».

« Cela étant dit, les effets de la démence peuvent être plus graves s’il y a une perte de vision associée », a expliqué An dans un e-mail. « Une vision altérée peut provoquer bien plus de désorientation et de confusion. »

Cela peut également donner l’impression que les symptômes de démence d’une personne sont pires qu’ils ne le sont en réalité si elle est incapable de bien voir, a-t-elle noté.

Snyder a noté que les problèmes de vision pourraient avoir un impact sur les résultats d’un test des symptômes de la démence, car beaucoup comptent sur la vue pour les effectuer.

« Surtout à mesure que l’on vieillit, il s’agit d’une discussion importante à avoir avec votre fournisseur de soins de santé pour garantir que tout type de test est effectué correctement et efficacement », a-t-elle ajouté.

La vision comme chemin de communication et de connexion

L’isolement social a été identifié comme un facteur de risque de démence. Si une personne ne voit pas bien, elle peut abandonner les activités qu’elle appréciait auparavant. Cela peut entraîner des symptômes de dépression ou d’anxiété, qui sont des facteurs de risque de déclin cognitif, a déclaré Snyder.

« Une mauvaise vision peut entraîner un retrait de ces activités, et l’isolement social est connu pour augmenter le risque de dépression et d’anxiété », a-t-elle déclaré.

Le Dr RJ Tesi, PDG et médecin-chef d’INmune Bio, une société d’immunologie au stade clinique, a déclaré dans un courrier électronique que des études ont suggéré que les activités mentales et sociales peuvent retarder le déclin cognitif, ce qui comprendrait des « exercices cérébraux » tels que la lecture, les jeux. et des mots croisés.

Si une mauvaise vision vous empêche de faire ces choses, a déclaré Tesi, « il est alors très difficile de suggérer qu’une mauvaise vision contribue à la démence ».

Autant que un quart des personnes âgées les personnes de 65 ans et plus peuvent être considérées comme socialement isolées. Cela signifie que la relation entre l’isolement social et les problèmes de vision peut avoir encore plus d’impact. Par exemple, dans certains cas, une personne peut savoir qu’elle a un problème de vue, mais elle n’a aucun moyen de corriger sa vision parce qu’elle n’a personne pour l’emmener chez l’ophtalmologiste ou parce qu’elle ne voit pas l’intérêt de il.

L’audition est étroitement liée à notre capacité de langage et de communication, et la perte de communication peut « avoir un impact négatif sur la cognition et la santé globale », a déclaré Snyder. Mais des recherches supplémentaires sont nécessaires pour voir s’il existe un lien similaire entre la vision et la cognition, a-t-elle déclaré. La recherche a récemment soutenu la nécessité de traiter la perte auditive avec une aide auditive afin de réduire le risque de démence.

La correction de votre vision profite à votre santé globale



Bien qu’il y ait d’autres considérations à aborder avec un médecin avant de recommander à une personne âgée de subir une chirurgie oculaire, par exemple, pour potentiellement réduire le risque de démence, il n’y a aucune raison pour laquelle vous ne devriez pas rester à jour sur votre prescription de lunettes ou éviter votre examen annuel des yeux. examen.

Benner a souligné l’importance d’examens de la vue réguliers. En plus des avantages cognitifs potentiels liés à la correction de votre vision, un médecin pourra peut-être détecter d’autres problèmes de santé, comme l’hypertension artérielle, le diabète et les accidents vasculaires cérébraux. Des examens annuels complets sont recommandés pour les personnes âgées, mais toute personne ayant des difficultés à voir ou ayant une ordonnance pour des lunettes ou des lentilles de contact doit être contrôlée régulièrement.

« Souvent, les yeux manifestent des maladies initiales dans le corps », a déclaré Benner. « Il est très important que les gens bénéficient de leurs soins de la vue de routine. »

