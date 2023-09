Exiger que les écoles informent les parents si leurs enfants sont trans met les enfants en danger

Au cours de la dernière vague de guerre culturelle américaine qui se joue dans les salles de classe et les salles d’audience, un juge du sud de la Californie arrêté un district scolaire d’exiger des écoles qu’elles informent les parents si leurs enfants changent d’identification de genre ou de pronoms à l’école ou utilisent des toilettes d’un sexe autre que celui indiqué sur leurs documents officiels. La décision « défeint les droits de l’État de nos étudiants LGBTQ+ et protège les enfants du danger », a déclaré le procureur général Rob Bonta dans un communiqué. Bonta a poursuivi le district scolaire en août à propos de sa politique, qu’il a décrite comme une « politique de sortie forcée » et une menace pour le bien-être des « étudiants non conformes qui manquent d’un environnement tolérant en classe et à la maison ».

En effet. Les 27 000 élèves du district scolaire unifié de Chino Valley ont la chance d’avoir un tel champion. D’autres étudiants ont moins de chance. Chino Valley Unified n’est que l’un des nombreux établissements qui ont une politique exigeant que les parents soient informés si leurs enfants sont transgenres. Les législateurs conservateurs du pays ont décidé de limiter les droits des personnes LGBTQ à accéder aux soins de santéutiliser installations de salle de bainset participer à des sportsdans des endroits aussi éloignés que le Texas et le New Jersey.

Ces politiques sont mises en œuvre au nom des droits parentaux et selon le Horaires de Los Angeles, la plupart des parents soutiennent la mesure. Mais est-il juste de placer les éducateurs entre les feux croisés de la politique et des parents ? Bien entendu, en théorie, il incombe conjointement aux éducateurs et aux parents d’assurer la sécurité de leurs enfants. Mais où se situe le droit à la vie privée de l’individu dans tout cela ? Et qu’arrive-t-il aux enfants dont l’identité de genre diffère de la façon dont leurs parents les perçoivent ? Pour de nombreux enfants LGBTQ, cette intimité peut être essentielle à leur sécurité physique. Si les enseignants ont la responsabilité morale de protéger leurs élèves contre tout danger, cela ne signifie sûrement pas qu’ils exposent un enfant à une famille, ce qui peut avoir des conséquences dangereuses pour l’élève ?

La manifestation London Trans Pride se déroule à Haymarket le 8 juillet 2023 à Londres, en Angleterre. Cette année marque le cinquième anniversaire de la marche Trans Pride qui accueille des dizaines de milliers de militants des droits des trans, de partisans et alliés LGBTQ+ manifestant pour les droits des trans.

Guy Smallman/Getty Images



La maltraitance à la maison est une préoccupation majeure pour les enseignants et les éducateurs. TLes Centres pour le contrôle et la prévention des maladies (CDC) ont rapporté au moins un mineur sur sept est maltraité ou négligé par ses parents ou tuteurs, et un article de 2021 dans Pédiatrie ont rapporté que les adolescents transgenres connaissaient des taux plus élevés d’abus physiques, psychologiques et sexuels que leurs pairs hétérosexuels et cisgenres.

La vraie question est de savoir si les enseignants devraient être obligés de divulguer des informations s’il existe ne serait-ce qu’une faible possibilité qu’en réponse, l’élève signalé soit soumis à des abus ou à de la négligence ou soit expulsé de la maison.

Malheureusement, cette possibilité existe.

Alors que les parents et les enseignants continuent de se battre pour ce qu’il y a de mieux pour les enfants dont ils ont la garde, il semble que les personnes que nous devrions écouter sont précisément celles qui se perdent dans le débat. Est-ce que quelqu’un écoute ce que veulent les enfants ? Quelqu’un a-t-il pris la peine de demander ?

« Nous franchirons véritablement une étape importante dans notre district lorsque les « questions sensibles » ne le seront plus du tout et que ces enfants pourront simplement choisir d’exister exactement comme ils sont », Jessica Hardy, une instructrice de troisième année qui est l’enseignante de l’année, dit le tableau.

Elle a raison. Elle a également raison de dire que nous sommes très loin d’un tel scénario.

Signaler les enfants transgenres à leurs parents n’est pas la responsabilité d’un enseignant ; au contraire : le travail d’un enseignant est d’assurer la sécurité des enfants, ce qui signifie ne pas signaler les changements de sexe à leurs parents.

Anushay Hossain est une écrivaine et une analyste politique féministe qui se concentre sur la législation sur la santé des femmes. Elle est régulièrement invitée à l’antenne de CNN, MSNBC et PBS, et ses écrits sur la politique, le genre et la race ont été publiés dans Forbes, CNN, USA AUJOURD’HUI, The Daily Beast, et plus. Hossain est également l’animateur du podcast Spilling Chai et l’auteur de «The Pain Gap : Comment le sexisme et le racisme dans les soins de santé tuent les femmes.«

