Exiger le vaccin COVID-19 pour reprendre une vie normale

La star du rock Ted Nugent a déclaré au monde la semaine dernière qu’il avait le COVID-19. L’annonce de Nugent était étrange car il avait précédemment qualifié la pandémie virale d ‘«arnaque de gauche pour détruire» l’ancien président Donald Trump. En regardant la publication Facebook Live de Nugent, dans laquelle il a jeté à plusieurs reprises des liasses de mucosités et les a crachées par terre, j’ai été émue lorsqu’il a décrit être si malade qu’il pensait qu’il «était en train de mourir». Mais quand il a saccagé le vaccin COVID-19 et a averti les gens de ne pas le prendre, j’ai réalisé que l’émotion que je ressentais n’était pas de l’empathie, c’était de la colère.

Pendant la majeure partie de l’année, alors que le coronavirus a accumulé des centaines de milliers de morts américains, la lumière vacillante au bout du tunnel était l’immunité du troupeau – le bouclier anti-force qui survient lorsqu’un nombre suffisant de personnes ont survécu à la maladie ou l’ont été. vacciné contre elle. « Allez vous faire vacciner, Amérique », a déclaré le président Biden dans son discours au Congrès cette semaine, qualifiant le vaccin de « dose d’espoir ».

Anthony Fauci, le principal médecin spécialiste des maladies infectieuses du pays, a suggéré en décembre que si 75% à 85% de la population se faisait vacciner, nous pourrions atteindre l’immunité collective d’ici juin. Et avec l’immunité du troupeau, nous reviendrions à une certaine «normalité», c’est-à-dire les repas à l’intérieur, les cinémas et les câlins.

Mais l’immunité collective est en train de disparaître car un quart des Américains refusent de se faire vacciner contre le COVID-19. Le Dr Gregory Poland, directeur du groupe de recherche sur les vaccins de la clinique Mayo, a récemment déclaré: «Il n’y a pas d’éradication à ce stade, c’est hors de la table. … En tant que société, nous avons rejeté «l’immunité collective. Hmm, non! «Nous» n’avons rien rejeté. Un quart du pays est en train de le ruiner pour nous tous.

Ce ne sont pas seulement d’anciens rockeurs farfelus qui ont mis l’immunité collective hors de portée. Ce sont des évangéliques blancs (45% disent qu’ils ne se feront pas vacciner). Et ce sont les républicains (près de 50% refusent le vaccin). Au Texas, 59% des républicains blancs ont dit «non» au vaccin. Vous pouvez gifler l’euphémisme «hésitation à la vaccination» sur le problème, mais à la fin le GOP, et les enfants de DIEU, perpétuent un virus qui est écoeurant et tue des gens en masse.

Une grande partie du problème provient de la relation sectaire que de nombreux évangéliques et républicains entretiennent avec l’ancien président Donald Trump. Ils ont absorbé ses efforts incessants pour minimiser le danger du virus et transformer les précautions de santé publique en un mouvement de liberté politique. Mais le temps d’analyser pourquoi ces boîtes de Pétri humaines ont choisi d’ignorer la science médicale qui pourrait les sauver, et nous, est révolu. Nous avons besoin d’une stratégie différente. Je propose d’éviter.

Le déploiement très réussi du vaccin de Biden signifie que bientôt tous ceux qui veulent un vaccin en auront un. Lorsque cela se produit, les restaurants, les cinémas, les gymnases, les barbiers, les compagnies aériennes et les Ubers devraient exiger une preuve de vaccination avant de fournir leurs services.

Et cela ne devrait pas s’arrêter là. Les entreprises devraient faire de la vaccination une exigence pour l’emploi. Une épidémie de COVID peut fermer une entreprise et être financièrement dévastatrice. Et le fait de ne pas appliquer les mesures de santé et de sécurité de base n’est pas juste pour les employés qui doivent travailler dans des bureaux, des usines et des magasins où un contact étroit est nécessaire. Les choses devraient aussi devenir personnelles: les gens devraient exiger que leurs amis soient vaccinés pour assister aux barbecues et aux fêtes d’anniversaire qu’ils organisent. Les amis ne laissent pas leurs amis répandre le COVID.

Au moment où j’écris ceci, je peux presque voir les réfutations de Twitter: «Si les gens veulent risquer d’être micropuce par l’État profond, ils peuvent se protéger en se faisant vacciner sans me forcer à faire de même.» Nan. Dans son application réelle, le vaccin est efficace à environ 90%. Bien sûr, c’est impressionnant, mais si les roues de la roulette font de vous l’un des 10% malchanceux, ce n’est guère de consolation.

Il y a déjà eu plusieurs milliers de cas de «percée» documentés d’infections au COVID-19 chez des personnes qui ont été vaccinées. Certains sont morts. Et avec l’apparition de variantes de coronavirus dans le monde entier, pour lesquelles le vaccin est moins efficace, nous devrions nous attendre à voir plus d’infections chez les personnes vaccinées.

Ne voulant pas rater une occasion de faire fi du bon sens, les dirigeants républicains de Floride, de Pennsylvanie, du Wisconsin, de l’Arkansas et d’autres États veulent empêcher les entreprises d’exiger que leurs clients soient vaccinés. Le gouverneur de Floride, Ron DeSantis, a déjà publié un décret «interdisant aux entreprises d’exiger de leurs clients ou clients qu’ils présentent des documents sur les vaccins».

Il y a des décennies de lois d’État qui exigent la vaccination avant que les enfants puissent aller à l’école. Il existe des lois sur les ceintures de sécurité et le casque, des lois sur l’interdiction de textos pendant la conduite et d’innombrables autres lois qui restreignent les libertés individuelles pour assurer la sécurité du grand public. Malgré cela, les besoins en vaccins destinés à freiner une pandémie mondiale qui nous a coûté plus de 570 000 vies américaines sont la colline sur laquelle les républicains veulent mourir.

Lorsque les États adoptent ces lois, conçues pour indiquer aux entreprises privées comment gérer leurs entreprises, il devrait y avoir des contestations juridiques immédiates. Certes, si une boulangerie peut refuser de fournir ses services à un couple gay qui se marie, elle peut refuser de faire un gâteau pour les personnes qui choisissent de se placer, le personnel de la boulangerie et ses clients à risque de contracter une maladie mortelle.

En tant que pays, l’Amérique est devenue trop tolérante à l’égard d’une autonomie individuelle à demi-esprit qui ignore les besoins existentiels de la grande majorité de ses citoyens. En écrivant cette chronique, j’ai attrapé une promo télévisée pour un nouveau documentaire dans lequel Cher sauve un éléphant. Cela m’a fait penser à sa performance dans « Moonstruck ». Une hésitation à l’égard des vaccins? Nous avons besoin de Cher pour nous gifler au visage et nous dire de «sortir de là».

Michael J. Stern, membre du Board of Contributors de USA TODAY, a été procureur fédéral pendant 25 ans à Detroit et Los Angeles. Suivez-le sur Twitter: @ MichaelJStern1