Exigence pour les avions, les trains, les bus étendu

Les Centers for Disease Control and Prevention ont assoupli les directives relatives aux masques pour les Américains vaccinés, et certains États ont annulé les mandats de masque.

Mais les masques seront toujours un must si vous voyagez en avion, en train ou en bus cet été.

La Transportation Security Administration a prolongé vendredi ses exigences en matière de masque facial pour les avions, les aéroports, les trains, les systèmes de trains de banlieue et d’autres modes de transport jusqu’au 13 septembre.

Le mandat, qui a débuté le 1er février, devait expirer le 11 mai.

«L’exigence de masque fédéral dans tout le système de transport vise à minimiser la propagation du COVID-19 dans les transports en commun», a déclaré Darby LaJoye, un haut responsable de la TSA, dans un communiqué. «À l’heure actuelle, environ la moitié de tous les adultes reçoivent au moins un vaccin, et les masques restent un outil important pour vaincre cette pandémie. Nous continuerons à travailler en étroite collaboration avec les Centers for Disease Control and Prevention (CDC) pour évaluer la nécessité de ces directives et reconnaître le niveau significatif de conformité à ce jour.

La TSA a déclaré que les exemptions à l’exigence de masque facial pour les voyageurs de moins de 2 ans et ceux souffrant de certains handicaps continueront. Il en sera de même pour les amendes pour non-respect de l’exigence. Les amendes commencent à 250 $ et se terminent à 1 500 $ pour les récidivistes.

Les agents de bord, les compagnies aériennes et d’autres ont fait pression pour une prolongation.

Le président du plus grand syndicat des agents de bord a déclaré lors d’une réunion du sous-comité du Sénat américain au début du mois que les compagnies aériennes avaient toujours besoin du soutien du gouvernement fédéral pour faire respecter les exigences des passagers en matière de masque.

«Nous sommes toujours au milieu de la crise», a déclaré Sara Nelson, présidente de l’Association of Flight Attendants-CWA, lors d’une réunion du sous-comité de la sécurité aérienne, des opérations et de l’innovation du comité sénatorial du commerce. Il est important que nous reconnaissions cela et que nous maintenions le cap ici avec les politiques relatives aux masques, avec toute notre diligence (et) avec les efforts pour fournir le vaccin à tout le monde.

Les compagnies aériennes ont commencé à exiger des masques au début de la pandémie, mais ont fait face à la résistance d’une minorité de passagers et ont longtemps cherché le soutien du gouvernement fédéral.

Une grande préoccupation alors que les compagnies aériennes reprennent progressivement le service de restauration et de boissons, a déclaré Nelson: les passagers laisseront leurs masques pendant de longues périodes.