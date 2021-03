Exigeant la loyauté, la Chine entreprend de réviser les élections à Hong Kong

M. Zhang n’a pas divulgué les détails de la proposition. Mais Lau Siu-kai, conseiller principal des dirigeants chinois sur la politique de Hong Kong, a déclaré que la nouvelle approche appellerait probablement à la création d’une agence gouvernementale pour examiner chaque candidat non seulement au poste de directeur général, mais aussi à la législature et à d’autres. niveaux de bureau, y compris les représentants du quartier.

Zhang Yesui, un haut responsable du Parti communiste, a annoncé jeudi que la législature nationale chinoise prévoyait de réécrire les règles électorales à Hong Kong pour s’assurer que le territoire était dirigé par des patriotes, que Pékin définit comme des personnes fidèles au gouvernement national et au Parti communiste.

Aujourd’hui, moins d’un an plus tard, la Chine ne veut rien de moins qu’une refonte fondamentale de la politique normalement controversée de la ville.

BEIJING – Lorsque Pékin a décidé l’été dernier de mettre fin à la résistance à son règne à Hong Kong, il a imposé une loi sur la sécurité nationale qui a habilité les autorités à arrêter des dizaines de défenseurs de la démocratie et a fait frissonner la ville.

Cela semblerait également signifier la fin du rêve d’élections complètes et ouvertes qui a été nourri par des millions de résidents de Hong Kong depuis que la Grande-Bretagne a rendu le territoire à la domination chinoise en 1997. Véritable suffrage universel – le droit aux élections directes – était l’une des principales revendications des manifestants lors des manifestations de 2019 qui ont englouti la ville de plus de 7 millions de personnes pendant des mois.

La stratégie semble prête à concentrer davantage le pouvoir entre les mains des mandataires du Parti communiste à Hong Kong et à décimer les espoirs politiques de l’opposition déjà assiégée du territoire pour les années à venir.

Les restrictions électorales seraient susceptibles d’étouffer davantage l’opposition, qui a été battue par les arrestations et les détentions depuis que Pékin a imposé la loi sur la sécurité en juin. Dimanche, dans l’utilisation la plus énergique de la loi sur la sécurité à ce jour, la police a accusé 47 des plus éminents défenseurs de la démocratie de Hong Kong de complot en vue de commettre une subversion après avoir organisé une primaire électorale en juillet.