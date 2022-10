Exhumations à reprendre ; Tentez d’identifier les victimes du massacre de Tulsa Race

Certains des 19 corps prélevés dans un cimetière de Tulsa et réenterrés plus tard, qui pourraient inclure des restes de victimes du massacre de la course de Tulsa en 1921, seront à nouveau exhumés à partir de mercredi, dans le cadre d’une tentative de recueillir plus d’ADN pour une éventuelle identification.

La dernière exhumation de corps, dont certains ont été prélevés l’année dernière au cimetière d’Oaklawn dans le nord-est de la ville d’Oklahoma, sera suivie d’une autre fouille pour des restes supplémentaires.

“Il y avait 14 des 19 (corps) qui répondaient aux critères d’une analyse ADN plus approfondie”, selon la porte-parole de la ville, Michelle Brooks. “Ce sont eux qui seront réexhumés.”

Les 14 ensembles de restes ont été envoyés à Intermountain Forensics à Salt Lake City, Utah, dans le but de les identifier. Brooks a déclaré que deux ensembles avaient suffisamment d’ADN récupéré pour commencer le séquençage.

On ne sait pas immédiatement combien des 14 seront exhumés une deuxième fois, a déclaré Brooks.

Les restes seront inhumés à Oaklawn, où la réinhumation précédente a suscité les protestations d’environ deux douzaines de personnes qui ont déclaré être des descendants de victimes du massacre et auraient dû être autorisées à assister à la cérémonie, qui était fermée au public.

Intermountain Forensics recherche des personnes qui croient être des descendants de victimes de massacres pour fournir du matériel génétique afin d’aider les scientifiques lorsqu’ils commencent à essayer d’identifier les restes de victimes possibles.

Les exhumations seront suivies d’une autre recherche de corps dans une zone au sud et à l’ouest des zones précédemment fouillées en 2020 et 2021.

Aucun des restes récupérés jusqu’à présent n’est confirmé comme victime du massacre au cours duquel plus de 1 000 maisons ont été incendiées, des centaines ont été pillées et un quartier d’affaires prospère connu sous le nom de Black Wall Street a été détruit.

Les historiens qui ont étudié l’événement estiment le nombre de morts entre 75 et 300.

Les victimes n’ont jamais été indemnisées, mais un procès en cours demande des réparations pour les trois derniers survivants connus de la violence.

La dernière recherche devrait se terminer le 18 novembre.

Ken Miller, l’Associated Press