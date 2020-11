Exeter Nightingale rouvre parce que l’hôpital du Devon est “ occupé ” – même s’il était plein à 88% la semaine dernière

L’hôpital Nightingale d’Exeter a été ouvert aux patients de Covid-19 pour la première fois aujourd’hui, a-t-il été révélé.

L’unité de 116 lits – qui a été bouchée pendant des mois – est la deuxième à commencer à admettre des patients en Angleterre, après la réouverture de l’établissement de fortune de Manchester le mois dernier pour fournir un traitement aux patients non-Covid.

Les patrons de Royal Devon et d’Exeter NHS Trust ont insisté sur le fait que la capacité supplémentaire était nécessaire car ils sont “ très occupés ”.

Mais les données du NHS révèlent que seulement 88% des lits – soit 647 sur 736 – étaient occupés en moyenne au cours de la semaine se terminant le 22 novembre, la dernière pour laquelle des données sont disponibles. Les taux d’occupation s’élevaient à 94,9% à l’échelle nationale la première semaine de décembre de l’année dernière et à 95% – ou 744 sur 780 – à la fiducie.

Il y avait 85 lits occupés par des patients Covid-19 en moyenne dans la confiance dans la période de sept jours jusqu’au 17 novembre, une augmentation de 60% par rapport à la semaine précédente.

Les taux d’infection au Covid-19 dans le sud-ouest dans son ensemble sont parmi les plus bas du Royaume-Uni depuis septembre. À Exeter, ils ont chuté de 20% au cours de la semaine précédant le 20 novembre, à 98,1 cas pour 100 000 habitants. Cela suggère qu’il y aura probablement moins de patients Covid-19 admis à l’hôpital car moins de personnes sont atteintes de la maladie.

Devon a été placé sous des restrictions de niveau deux aujourd’hui aux côtés de son voisin Dorset, mais Cornwall à proximité a été transféré au niveau un.

Les chefs de la santé ont admis aujourd’hui qu’il y avait des pressions dans les hôpitaux de la fiducie et ont déclaré qu’ils étaient également préoccupés par un taux de cas de 85 pour 100000 chez les plus de 60 ans, qui sont plus susceptibles d’être hospitalisés pour la maladie.

L’hôpital Nightingale d’Exeter commencera à accepter des patients atteints de Covid-19 aujourd’hui, ont déclaré des responsables. Il a été ouvert parce que les hôpitaux locaux sont “ très occupés ”

Le député d’Exeter Ben Bradshaw a déclaré que cette décision était “ une très bonne nouvelle pour les patients ”

Annonçant la décision d’ouvrir leur hôpital Nightingale, un porte-parole a déclaré: “ Le Nightingale Exeter acceptera jeudi des patients qui seront transférés du Royal Devon and Exeter NHS Foundation Trust (RD&E), qui est très occupé.

“Nous demandons au public de continuer à suivre les conseils du gouvernement sur l’observation du verrouillage et de la distanciation sociale afin que nous puissions assurer la sécurité des patients.”

MailOnline comprend que la confiance ne fait pas face à une pénurie de personnel et que peu d’employés s’auto-isolent après avoir attrapé ou été exposés au Covid-19.

Le député d’Exeter, Ben Bradshaw, a déclaré que cette décision était “ une très bonne nouvelle pour les patients ” et qu’elle “ soulagerait les hôpitaux Royal Devon et Exeter et d’autres services locaux du NHS pour faire face aux pressions sans précédent de Covid-19 ”.

Le député travailliste a ajouté que c’était «quelque chose que j’ai soulevé avec Matt Hancock il y a deux semaines».

S’exprimant pratiquement à la Chambre des communes, il a déclaré au secrétaire à la Santé le 10 novembre que son NHS local voulait utiliser l’hôpital, mais n’avait pas le personnel pour le faire.

«À quoi servent exactement les hôpitaux Nightingale quand il n’y a pas de médecins et d’infirmières pour les doter?», A-t-il dit.

L’hôpital Nightingale d’Exeter a été assemblé à la hâte dans un ancien magasin Homebase pendant la première vague de la pandémie.

On se demande de plus en plus si les hôpitaux, construits rapidement pour un coût estimé à 220 millions de livres sterling pour le contribuable, sont d’un bon rapport qualité-prix.

Le gouvernement en avait construit sept, et la majorité est restée en boule tout au long de la deuxième vague.

Mais une pénurie de personnel dans le NHS aurait signifié que les chefs de la santé n’avaient pas d’autre choix que de les laisser vides parce qu’ils n’avaient pas assez de médecins et d’infirmières pour les doter.

Le gouvernement a lancé la campagne de recrutement pendant la première vague de la pandémie, ce qui a permis à de nombreux agents de santé de sortir de la retraite.

Pourtant, il a tout de même fini par commencer à fermer les hôpitaux en mai après que le premier verrouillage a entraîné une diminution de la pression sur le NHS.

L’hôpital Nightingale de Londres a été le premier à être fermé le 15 mai après avoir traité seulement 54 patients au total dans l’établissement de près de 4000 lits.

Devon a été transféré au niveau deux aujourd’hui avec des restrictions sur les personnes qui se mélangent dans les maisons privées, mais les restaurants ont à nouveau été autorisés à rouvrir le 3 décembre.

Un porte-parole du ministère de la Santé a déclaré avoir pris cette décision parce que le taux de cas était d’environ 121 pour 100000, mais a noté “ bien qu’il y ait des taux plus élevés à Plymouth, Torbay et Exeter ”.

Ils ont ajouté: “ Le taux de cas chez les plus de 60 ans est de 85 pour 100 000, bien que significativement plus élevé à Exeter (155,9 pour 100 000). La positivité est de 4,2%. Il y a de la pression au Royal Devon et à l’hôpital d’Exeter.