Exeter 44 – 14 Taureaux

Le talonneur d’Exeter et d’Angleterre Luke Cowan-Dickie a réussi un triplé alors que les Chiefs mettaient les Bulls à l’épée en Coupe d’Europe

Récapitulatif des deux premiers affrontements de la deuxième manche de la Champions Cup de samedi, alors que les Chiefs d’Exeter se sont révélés trop forts pour les Bulls, tandis qu’Édimbourg a gagné cinq points contre Castres…

Chefs d’Exeter 44-14 Bulls

Exeter a fait un grand pas vers la phase à élimination directe de la Champions Cup en battant les challengers sud-africains des Bulls 44-14 à Sandy Park.

Il s’agissait de la deuxième victoire consécutive des Chiefs en points bonus dans le tournoi de cette saison, soutenue par le triplé du capitaine Luke Cowan-Dickie, ainsi que des touchés pour le flanker Dave Ewers, qui a également reçu un carton jaune en fin de match, le centre Henry Slade et le remplaçant. Salomone Kata.

Les Bulls ont revendiqué un maximum de cinq points en battant Lyon le week-end dernier, mais ils n’avaient aucune réponse à la puissance d’Exeter et à l’excellence des coups de pied arrêtés.

Les Chiefs, champions d’Europe en 2020, étaient hors de vue à la pause alors que l’ouvreur Joe Simmonds a ajouté quatre conversions et deux pénalités.

Et les Bulls, malgré un essai précoce de l’ailier Stravino Jacobs et de l’effort du centre Chris Smith en seconde période, tous deux convertis par l’ouvreur Morne Steyn, n’ont pas pu retrouver le chemin d’une rencontre unilatérale de la poule A.

Édimbourg 31-20 Castres

Édimbourg a ajouté une victoire de cinq points en Coupe des champions Heineken au bonus de défaite qu’ils ont gagné aux Saracens dimanche dernier, mais ils ont dû se battre jusqu’au bout avant de finalement battre Castres 31-20.

L’équipe française avait soi-disant sélectionné une deuxième chaîne pour le voyage au DAM Health Stadium, mais ils ont failli obtenir eux-mêmes un bonus d’essai avant de finalement échouer dans le choc de la poule A.

Edimbourg a dû modifier tardivement son alignement lorsque Duhan van der Merwe a échoué à un test de condition physique pour une blessure mineure à la cheville. Cependant, l’ailier devrait être en forme pour le match de vendredi à Glasgow.

Un match à rythme élevé est resté sans but jusqu’au milieu de la première mi-temps, quand Édimbourg a finalement fait sentir sa pression, Bill Mata forçant son chemin, avec la conversion d’Emiliano Boffelli.

Castres a riposté peu de temps après. Une pénalité de mêlée est allée toucher, et lorsque la remise en jeu de Pierre Colonna a rebondi sur un bras et est revenue sur son chemin, il a couru vers la ligne puis s’est effondré pour un essai non converti.

Les Français ont ensuite pris les devants après une demi-heure avec un autre score de cinq points lorsque le demi de mêlée Julien Blanc a terminé sur la droite.

Édimbourg a repris la tête grâce à un essai de pénalité, accordé après que Quentin Walcker est entré par le côté et a tiré le maul vers le bas. Le pilier lâche a été condamné pour l’attaque mais les 14 hommes ont eu le dernier mot en première mi-temps lorsque Julien Dumora a trouvé la cible sur un penalty pour porter le score à 14-13.

Édimbourg a augmenté son avance au début de la seconde période lorsque Charlie Savala a terminé sur une passe de James Lang. L’essai, rendu possible par une excellente course de Luke Crosbie en profondeur dans le 22, a été converti par Boffelli devant les poteaux.

Les hôtes ont rapidement subi une pression renouvelée, mais ils ont obtenu l’essai bonus lorsqu’un coup de pied de James Lang a été échappé par Martin Laveau puis touché par Ben Vellacott. Boffelli converti.

Castres a riposté immédiatement, avec Adrien Séguret qui a traversé une brèche dans la défense après qu’Edimbourg n’ait pas réussi à faire face au redémarrage, mais l’équipe locale a résisté à la tempête et une pénalité de Boffelli à quelques minutes du temps a complété le score.