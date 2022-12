Exeter 1 – 1 Sheff mer.

Callum Paterson a égalisé dans les arrêts de jeu pour prolonger la séquence sans défaite de Sheffield Wednesday à neuf matchs avec un match nul 1-1 contre Exeter dans un St James Park froid.

Mercredi a bien commencé avec Josh Windass forçant Jamal Blackman à sauver son premier coup franc, tandis qu’Exeter a vu une tête de Cheick Diabate dégagée de la ligne.

Mark McGuinness s’est dirigé de peu à côté du but d’Exeter, tandis que Tyreeq Bakinson – en tant que premier remplaçant de Barry Bannan, blessé – a tiré juste au-dessus de la barre transversale après un beau mouvement de mercredi.

L’impasse a été brisée à la 56e minute – et avec un certain style aussi – alors que les Grecs semblaient beaucoup plus vifs après la pause. L’ailier arrière d’Exeter, Jake Caprice, s’est coupé du pied droit et a décoché un tir brillant de 25 mètres qui a traversé le but et est entré par le deuxième poteau.

Jay Stansfield aurait pu porter le score à 2-0 à la 79e minute lorsque la terrible passe de David Stockdale est allée droit sur lui, mais le gardien s’est racheté avec un bel arrêt.

Mercredi offrait peu de menace offensive après la pause, mais dans les arrêts de jeu, le tir du pied latéral de Paterson à 18 mètres s’est faufilé dans le coin le plus éloigné pour gagner un point aux Owls.