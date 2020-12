Le maintien d’un corps sain et d’un esprit sain est essentiel pour les femmes enceintes. La bonne quantité d’exercice physique est nécessaire pour le bien-être de la mère et de l’enfant à l’intérieur, à condition qu’il n’y ait pas de complications. Vous trouverez ci-dessous quelques exercices pour aider les femmes à rester en forme pendant la période de gestation.

Exercices du plancher pelvien

Le plancher pelvien chez la femme comprend des muscles à la base du bassin qui retiennent des organes comme la vessie, l’utérus ou l’utérus et le rectum en place. Ces muscles sont fatigués en portant le bébé. La faiblesse du plancher pelvien peut entraîner un prolapsus des organes.

Serrer les muscles autour du vagin et de l’anus en les tirant ensemble à l’intérieur du corps, puis en les relaxant après un certain temps, renforce le plancher pelvien. L’action doit être répétée aussi longtemps que la personne est à l’aise.

En marchant

Oui, marchez. Faites une marche rapide dans le quartier ou dans un parc. La marche est surtout une activité utile dans des circonstances normales et pendant la grossesse. Il aide à réguler le flux sanguin et à maintenir la santé pulmonaire.

La natation

La natation est l’un des moyens les plus simples de faire de l’exercice pour les femmes enceintes, car l’eau réduit considérablement le poids corporel. Cela donne un sentiment de confort que l’on ne peut pas avoir sur terre. Le stress de porter ces kilos en trop et la douleur dans le bas du dos se réduit dans l’eau.

Pilates et yoga

Une hormone appelée relaxine est libérée par l’ovaire ainsi que par le placenta pendant la grossesse. Les muscles et les articulations relâchés sont sujets aux blessures. Plusieurs exercices dans le cadre des pratiques Pilates et Yogic aident les femmes à contrôler ces muscles et à réduire la douleur ou les risques de blessures. Le yoga propose également des exercices qui peuvent aider à détendre l’esprit et réduire les inquiétudes pendant la grossesse.

Les exercices ci-dessus devraient aider une femme enceinte. Cependant, ces exercices doivent être effectués avec modération. Il faut consulter un obstétricien pour déterminer quel exercice et quelle quantité d’exercice convient à la personne. Ceux qui ont des grossesses compliquées ne devraient faire aucun exercice sans consulter d’abord leur médecin.