Exercices oculaires pour améliorer la vue : existe-t-il une science derrière eux ? Un ophtalmologiste explique pourquoi il ne faut pas croire au battage médiatique

Vous avez peut-être vu des publicités prétendant éliminer le besoin de lunettes grâce à une thérapie visuelle ou à un entraînement visuel – essentiellement, des exercices oculaires.

Ces exercices consistent notamment à exercer une pression sur l’œil ou à le palper ; exercices de mouvements oculaires; ou s’efforcer de lire en utilisant de mauvaises lunettes de vue pour « entraîner » les yeux.

Comme un professeur d’ophtalmologie – et en tant qu’ophtalmologiste qui a vu des milliers de patients – je peux vous dire qu’aucune étude à ce jour ne montre de manière solide que ces exercices éliminent le besoin de lunettes ou offrir des avantages significatifs à long terme. La science n’est tout simplement pas là.

Ce que dit la science

Le manque de preuves s’applique à pratiquement toutes les affections et maladies oculaires, y compris les affections courantes. comme la myopie, ou myopie, qui fait référence au moment où les objets les plus proches sont clairs, mais les objets éloignés sont flous. C’est également vrai pour l’hypermétropie – aussi appelé hypermétropie – ce qui se produit lorsque les objets sont clairs au loin mais flous de près. Ces exercices oculaires non plus aide avec la presbytieou encore le besoin de lunettes de lecture, qui débute généralement vers 40 ans.

Avec la presbytie, le patient n’est ni myope ni hypermétrope et n’a pas besoin de lunettes pour voir de loin. Pourtant, à mesure que le cristallin devient plus rigide avec le temps, l’œil a du mal à se concentrer sur les petits caractères et les petits textes. Ce déclin se poursuivra avec l’âge et, avec lui, le besoin de lunettes de lecture plus solides augmentera.

Bien que certaines méthodes prétendent réduire le besoin de lunettes de lecture, il existe preuves limitées, voire inexistantes, suggérant un bénéfice.

Cela dit, voici quelques mesures que tout le monde peut prendre pour conserver des yeux sains :

Développement de la vision chez les enfants

Tous les enfants devraient avoir un examen de la vue de base pendant la petite enfance puis de nouveau entre 6 et 12 mois. Ils devraient passer un troisième examen entre 1 et 3 ans, puis un examen plus formel entre 3 et 5 ans pour vérifier le mauvais alignement des yeux, la santé oculaire et le besoin potentiel de lunettes.

Ne pas remédier au mauvais alignement des yeux ou ne pas fournir de lunettes à un enfant qui en a besoin peut entraîner un développement visuel anormal. ou amblyopiequi est un œil faible et paresseux.

La progression de la myopie chez les enfants peut être ralentie en prenant des pauses et en évitant heure après heure au téléphone ou à l’ordinateur. Limiter le temps de lecture rapprochée en dehors de l’école – temps passé devant un écran ou autre – peut contribuer à ralentir la progression de la myopie chez les enfants.

Un temps d’écran prolongé peut provoquer une fatigue oculaire et une sécheresse. Je suggère de suivre la règle 20-20-20 : faites des pauses de 20 secondes toutes les 20 minutes pour regarder à 20 pieds de votre appareil. Concentrez-vous sur la détente des yeux et sur le clignement des yeux. L’utilisation occasionnelle de larmes artificielles, que l’on peut acheter en vente libre dans les pharmacies, peut soulager la sécheresse oculaire.

Passer plus de temps à l’extérieur c’est bon pour tes yeux. Cela a été corrélé à une incidence réduite de myopie chez l’enfant. Une mise en garde : regarder directement le Soleil, même brièvement, est dangereux et peut causer des dommages permanents à la rétine.

Bloqueurs et suppléments de lumière bleue

Les publicités pour les lunettes bloquant la lumière bleue prétendent qu’elles préviennent les maux de tête et la fatigue oculaire et améliorent le sommeil. Mais certaines études, y compris un vaste essai contrôlé randomisé, ont révélé que les lentilles bloquant le bleu n’a pas modifié les symptômes de fatigue oculaire. De plus, il existe peu de preuves démontrant que ces lunettes améliorent rythme circadien.

Méfiez-vous des suppléments ou des remèdes naturels qui prétendent être une panacée pour toute maladie oculaire. Ces affirmations ne sont pas étayées par des preuves scientifiques rigoureuses, et rien ne prouve qu’elles améliorent la vision, réduisent flotteurs d’oeil ou éliminer le besoin de lunettes. Il en va de même pour les affirmations selon lesquelles huiles essentielles ou autres substances topiques peut améliorer la vision.

Bien que les oméga-3 aient déjà été vantés pour les symptômes de la sécheresse oculaire, il existe aucune preuve solide qu’ils aidentmême si cela ne néglige pas leurs nombreux autres avantages pour la santé.

Une étude a effectivement démontré que la progression de dégénérescence maculaire liée à l’âge intermédiaire ralenti chez certains patients après avoir utilisé des vitamines en vente libre ; plus précisément, la formule AREDS2. Cependant, ces vitamines n’étaient pas bénéfiques chez les patients présentant des signes précoces ou inexistants de la maladie.

Qu’est-ce qui marche

Il existe certaines affections oculaires pour lesquelles une thérapie visuelle peut être recommandée, notamment des problèmes tels qu’un mauvais alignement des yeux et des difficultés à converger vers des objets de près, ce qui peut entraîner des symptômes tels que diplopie, ou « vision double.» En fin de compte, ces conditions sont mieux traitées par votre ophtalmologiste et ne sont pas liées à la nécessité de porter des lunettes de lecture ou de distance.

Pour la santé oculaire globale, une alimentation riche en légumes et autres aliments sains peut aider réduire l’incidence de certaines maladies oculaires. Certaines études montrent également que l’exercice est associé à une réduction du risque de développer un glaucome ou une dégénérescence maculaire liée à l’âge.

Le tabagisme est associé à plusieurs maladies oculaires, y compris la dégénérescence maculaire liée à l’âgeil est donc essentiel d’arrêter ou d’éviter de fumer.

Enfin, ne vous frottez pas les yeux ; cela peut entraîner une irritation accrue. Se démaquiller le soir permet de minimiser l’irritation des paupières. Et ne dormez pas avec des lentilles de contact – cela peut entraîner des infections cornéennes et d’autres affections susceptibles d’endommager votre vue.