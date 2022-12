Exercices navals avec la réponse de la Chine aux États-Unis “agressifs”, selon le chef de l’armée russe

Le chef de l’armée russe a qualifié jeudi les exercices navals conjoints entre les navires de guerre russes et chinois de réponse à la position militaire américaine de plus en plus agressive dans la région Asie-Pacifique.

“Cette coopération est une réaction naturelle à l’accumulation agressive du potentiel militaire américain dans la région… Les exercices que nous menons sont en stricte conformité avec le droit international”, a déclaré Valery Gerasimov lors d’un point de presse.

La Russie a annoncé qu’elle envoyait plusieurs navires de guerre pour participer à des jeux de guerre entre le 21 et le 27 décembre au large des côtes chinoises afin de renforcer la coopération navale.

Gerasimov a déclaré lors d’un briefing avec des représentants militaires étrangers :

Le but de ces événements est d’augmenter la préparation au combat des troupes et des forces des deux pays et la capacité de résister aux nouveaux défis et menaces.

Le ministère de la Défense a déclaré que les exercices comprendraient des exercices de tir réel avec des missiles et de l’artillerie et incluraient des mesures pratiques pour contrer les sous-marins.

“Nous n’allons pas créer d’alliances et de nouvelles lignes de division dans la région, comme Washington l’a fait”, a ajouté Gerasimov jeudi.

La Chine et la Russie se sont rapprochées ces dernières années dans le cadre de ce qu’elles appellent une relation ” sans limites ” agissant comme un contrepoids à la domination mondiale des États-Unis.

L’ancien dirigeant russe Dmitri Medvedev s’est rendu plus tôt cette semaine en Chine pour rencontrer le président Xi Jinping pour des entretiens qui, selon Medvedev, portaient sur la sécurité internationale et le conflit en Ukraine.