Exercices militaires chinois autour de Taïwan, expliqués

PÉKIN –

La Chine organise des exercices militaires à tir réel dans six zones autoproclamées entourant Taïwan en réponse à une visite de la présidente de la Chambre des États-Unis, Nancy Pelosi, sur l’île que Pékin revendique comme son propre territoire.

La Chine a averti les avions et les navires d’éviter les zones pendant les exercices, qui se déroulent jusqu’à dimanche. Les exercices semblent être une répétition pour un blocus potentiel et une invasion de l’île qui attireraient presque certainement le principal partisan de Taiwan, les États-Unis, ainsi que des alliés américains, dont le Japon et l’Australie.

L’armée chinoise, forte de 2 millions d’hommes, est la plus grande du monde et sa marine compte plus de navires que les forces armées américaines de Taïwan ne peuvent comparer en nombre, mais elle s’est engagée à résister aux mesures coercitives visant à imposer le pouvoir du Parti communiste chinois sur la démocratie insulaire autonome. .

“Il faudra une diplomatie acharnée pour rétablir un équilibre stable”, a déclaré le politologue de l’Université de Stanford, Kharis Templeman. “Je ne sais pas comment cette confrontation se déroulera finalement, mais je pense que nous allons vivre quelques semaines difficiles.”

Voici un aperçu des questions entourant l’escalade des tensions.

QUE FAIT LA CHINE DANS LES MERS ET LE CIEL AUTOUR DE TAIWAN ?

La Chine a déclaré avoir commencé des exercices impliquant des avions de combat, des navires de la marine et des frappes de missiles dans six zones entourant Taiwan. Ceux-ci se trouvent à seulement 20 kilomètres au large de la côte de l’île, empiétant potentiellement sur les eaux territoriales de Taiwan. Peu de détails ont été donnés par Pékin, mais il a décrit les exercices comme une punition pour les États-Unis permettant à la visite de Pelosi de se poursuivre, même si le président américain Joe Biden n’avait pas le pouvoir de l’empêcher de se rendre sur l’île.

Les exercices de tir réel sont un test de la capacité d’un militaire à effectuer des missions dans des conditions ressemblant le plus à la guerre réelle. Dans ce cas, ils sont conçus pour montrer le niveau de force que la Chine pourrait déchaîner contre Taïwan si Pékin décidait de tenir sa promesse de prendre le contrôle de l’île et de punir ceux qui soutiennent son indépendance.

Les exercices sont considérés comme les plus importants et les plus menaçants envers Taïwan depuis que Pékin a lancé des missiles dans les eaux au nord et au sud de l’île en 1995 et 1996 en réponse à une visite aux États-Unis du président de l’époque, Lee Teng-hui. La Chine envoie régulièrement des avions de guerre dans la zone d’identification de la défense aérienne de Taïwan et a parfois traversé la ligne médiane du détroit de Taïwan divisant les côtés, mais s’est arrêtée avant des incursions directes ou des attaques qui pourraient déclencher un conflit régional.

POURQUOI LA CHINE PREND-ELLE CES MESURES ET QU’ESPÈRE-T-ELLE RÉALISER ?

La Chine a déclaré de plus en plus avec force que Taïwan devait être placée sous son contrôle par la force si nécessaire et au mépris de Washington et des autres partisans de la démocratie de l’île. La visite de Pelosi est intervenue à un moment particulièrement sensible lorsque le président chinois et chef des forces armées Xi Jinping se prépare à briguer un troisième mandat de cinq ans à la tête du Parti communiste au pouvoir. Xi n’a nommé aucun successeur et il a accumulé de vastes pouvoirs malgré les critiques sur sa gestion de l’économie, en partie à cause de son approche intransigeante du COVID-19 et d’un ralentissement marqué des relations avec l’Occident.

Xi a déclaré que le sort de Taïwan ne pouvait pas rester indéfiniment incertain et des responsables militaires américains ont déclaré que la Chine pourrait rechercher une solution militaire dans les prochaines années. La constitution chinoise incorpore Taiwan dans son territoire national et sa loi anti-sécession de 2005 menace d’invasion si “les possibilités d’une réunification pacifique devaient être complètement épuisées”, considérées comme applicables dans le cas d’une déclaration formelle d’indépendance ou d’une intervention étrangère.

La Chine insiste pour que Taïwan accepte son affirmation selon laquelle l’île fait partie de la Chine, dont le seul gouvernement légitime siège à Pékin. Face aux menaces militaires de la Chine et à sa campagne incessante pour isoler diplomatiquement Taïwan, les insulaires soutiennent massivement le statu quo d’une indépendance de facto. Ce sentiment a été encore renforcé par la répression impitoyable de Pékin contre les droits politiques et la liberté d’expression à Hong Kong, que la Chine a longtemps présentée comme un modèle pour sa future gouvernance de Taiwan.

QUELLE A ÉTÉ LA RÉPONSE DE TAIWAN ET DES ÉTATS-UNIS ?

Taïwan a mis son armée en état d’alerte et organisé des exercices de défense civile. Alors que son armée de l’air, sa marine et ses 165 000 membres ne représentent qu’une fraction de la taille de la Chine, ils ont été renforcés par des armes de haute technologie et des systèmes d’alerte précoce destinés à rendre une invasion chinoise aussi difficile que possible. L’invasion de l’Ukraine par la Russie, que la Chine a tacitement soutenue, a également servi de signal d’alarme à Taipei, qui cherche maintenant à revoir sa formation et ses tactiques.

De nombreux moyens navals et militaires américains sont actuellement déployés dans des zones proches de Taïwan, notamment le porte-avions USS Ronald Reagan et son groupement tactique. Washington a globalement rejeté les affirmations de la Chine selon lesquelles le détroit de Taiwan est un territoire chinois souverain et maintient le droit de passer devant les avant-postes chinois dans la mer de Chine méridionale, malgré les protestations chinoises.

QUELS SONT LES RISQUES ET COMBIEN DE TEMPS LES TENSIONS PERSISTENT-ELLES ?

On ne sait toujours pas si la Chine cherchera à maintenir les tensions à un niveau élevé même après la fin de la série actuelle d’exercices. Des porte-parole des ministères des Affaires étrangères et de la Défense, du Bureau des affaires de Taiwan du Cabinet et d’autres départements ont promis que l’administration du président Tsai Ing-wen et le gouvernement américain paieraient un prix pour la visite de Pelosi, mais n’ont pas donné de détails sur comment et quand cet objectif sera atteint. .

Après la visite, le conseiller à la sécurité nationale de la Maison Blanche, Jake Sullivan, a déclaré à la radio publique nationale américaine que “la possibilité d’un incident quelconque est réelle”, compte tenu de l’ampleur des exercices chinois.

“Et nous pensons que ce que fait la Chine ici n’est pas responsable. Nous pensons qu’elle intensifie inutilement les tensions”, a déclaré Sullivan.

Le modus vivendi de longue date entre Washington et Pékin est “sérieusement remis en question” par les deux parties, a déclaré Templeman, politologue à l’Université de Stanford.

Washington a repoussé Pékin avec des visites de haut niveau, un assouplissement des restrictions de contact officielles et des ventes d’armes.

“Washington dans son ensemble est devenu beaucoup moins soucieux d’offenser la Chine et beaucoup moins respectueux des demandes de Pékin concernant Taiwan”, a déclaré Templeman.