Exercices d’équilibre pour améliorer votre force

L’entraînement à l’équilibre est une compétence importante mais souvent négligée, qui a un impact à la fois sur notre longévité et sur notre qualité de vie, à partir d’environ 40 ans. Une étude réalisée en juin par une équipe brésilienne a révélé que 20 % des 1 700 personnes âgées testées sur une jambe pendant 10 secondes ou plus. Et cette incapacité à équilibrer était associée à un double risque de décès, quelle qu’en soit la cause, dans les 10 ans.

Si vous avez essayé le test à une jambe (avec un mur ou une chaise à proximité pour plus de sécurité) et que vous n’avez pas réussi, ne paniquez pas. Il n’est jamais trop tard pour commencer à travailler l’équilibre, même si vous boîte réussissez le test de 10 secondes, surtout si vous avez plus de 50 ans. Cela ne signifie pas nécessairement des poiriers et des acrobaties. En fait, vous pouvez commencer à la maison sans aucun équipement.

Ce que le test de 10 secondes peut (et ne peut pas) nous dire

Les chutes sont la deuxième cause de décès par blessure non intentionnelle dans le monde, mais les médecins n’ont pas de moyen facile de vérifier l’équilibre, comme ils le font pour la tension artérielle ou le pouls. Dans ce test, qui peut être effectué en moins d’une minute, le patient obtient trois tentatives pour faire une position debout sur une jambe de 10 secondes sur l’une ou l’autre jambe.