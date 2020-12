Pendant cette période de pandémie, lorsque l’autonomie semble être la règle du temps, utiliser son poids corporel pour brûler des calories et rester en forme tout en étant à l’intérieur pourrait être la chose la plus intelligente à faire.

Nous vous présentons sept techniques d’utilisation du poids corporel sans avoir à aller au gym.

Qu’attendez-vous pour brûler des calories dans le confort de votre maison en faisant ces exercices de poids corporel dans les escaliers:

Poussées inclinées

Au lieu de faire des pompes sur une surface plane, vous pouvez également essayer de vous tenir au bas de l’escalier et faire des pompes en posant vos mains sur la quatrième / cinquième marche. Exercez une pression sur vos mains pour pousser et continuer l’exercice. Il s’agit essentiellement de faire des pompes en gardant votre corps incliné. Vous pouvez modifier cela avec des planches et des planches latérales.

Burpees

Il s’agit de pompes qui sont combinées avec le saut. Faites une poussée, puis levez-vous et effectuez un saut latéral tout en étirant vos mains au-dessus de votre tête, puis atterrissez sur l’escalier suivant.

Fentes

Vous pouvez faire une variété de fentes dans les escaliers:

Curtsy fente – Tenez-vous debout sur la première marche avec les pieds à la largeur des épaules. Puis déplacez le pied droit en bas de l’escalier dans le sens des aiguilles d’une montre. Le genou avant doit se plier à 90 degrés. Poussez votre talon avant dans le sol pour retrouver une posture debout.

Les fentes latérales et de marche sont quelques-unes des autres formes de fentes que vous pouvez incorporer dans votre programme d’entraînement.

Triceps plonge avec les jambes droites

Posez vos mains sur le bord de l’escalier tandis que votre dos fait face à l’escalier. N’oubliez pas de positionner vos épaules perpendiculairement à votre poignet et d’étirer les jambes. Maintenant, pliez vos coudes et plongez-vous jusqu’à ce que vos bras soient à angle droit.

Ab tient

Placez vos mains sur les escaliers directement à côté de vos jambes, pendant que vous êtes en position assise. Maintenant, soulevez tout votre corps de l’escalier en poussant vos mains dans le sol, pendant que vos jambes sont étirées, en renforçant votre section médiane.

Entraînement cardio dans les escaliers

C’est le plus simple. Pendant trois à cinq minutes, continuez à monter et descendre en continu. Répétez le schéma jusqu’à ce que vous vous sentiez en sueur.

Box jump squats

Accroupissez-vous au bas de l’escalier, puis sautez sur la première marche, en équilibrant le poids du corps tout en le faisant.

Non seulement vous pouvez atteindre une forme physique en faisant des exercices de poids corporel dans les escaliers, mais aussi faire l’expérience d’une agilité mentale incroyable. Pour ceux qui souhaitent profiter au maximum de leur séjour à l’intérieur, ces exercices d’escalier au poids du corps sont un must.

Pour ceux qui veulent plonger dans le régime d’entraînement, mais qui sont encore un peu hésitants, pourquoi ne pas jeter un coup d’œil rapide sur quelques faits sur les avantages magiques des entraînements de poids corporel dans les escaliers:

1. L’hormone endorphine, qui est responsable du bonheur, est libérée lorsque nous faisons des exercices de poids corporel dans les escaliers.

2. C’est un excellent moyen de renforcer votre immunité – car il assure une bonne circulation sanguine dans le corps, les muscles articulaires sont renforcés, réduisent le risque de maladies cardiaques et se révèlent ainsi être une excellente forme d’exercice cardio que vous pouvez faire sans coût à la maison sans dépenser de l’argent pour les équipements.

3. La quantité de calories que vous ne pouvez pas brûler en faisant du jogging, les entraînements d’escalier peuvent.

4. Il est prouvé qu’au-delà de la course ou de la marche, une routine d’exercices intensifs pour monter les escaliers rapporte beaucoup plus d’avantages aérobies dans un laps de temps plus court.