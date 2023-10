Exercice ou pilules contre la dépression ? Une étude révèle les avantages et les inconvénients des deux

De nouvelles recherches pourraient compliquer le récit en utilisant exercice pour aider à lutter contre la dépression et d’autres problèmes de santé mentale. UN étude a comparé les personnes déprimées et/ou anxieuses qui ont rejoint un programme de course à pied à celles qui j’ai suivi une cure d’antidépresseurs, et a constaté que les deux groupes ont connu un niveau similaire d’amélioration de leur santé mentale après plusieurs mois. Ceux qui faisaient de l’exercice bénéficiaient de plus grands bienfaits pour leur santé physique, mais ceux qui prenaient des antidépresseurs étaient beaucoup plus susceptibles de s’en tenir au régime tout le temps.

Les applications de santé mentale sont un cauchemar en matière de confidentialité

La recherche, menée par des scientifiques aux Pays-Bas, est apparemment le premier du genre à tenter une comparaison directe entre l’exercice et les antidépresseurs.

L’expérience impliquait 141 patients diagnostiqués avec dépression et/ou anxiété qui cherchaient des soins dans une clinique externe. Les patients ont été divisés en deux groupes : un dans lequel les patients suivaient une thérapie de course en groupe deux fois par semaine, ou un autre dans lequel ils prenaient des inhibiteurs sélectifs du recaptage de la sérotonine (ISRS), une classe courante d’antidépresseurs, chaque programme durant 16 semaines. Il a été demandé aux volontaires s’ils étaient disposés à être répartis au hasard dans ces groupes et, dans le cas contraire, ils ont choisi celui qu’ils préféraient. La plupart ont opté pour leur préférence initiale et environ les deux tiers ont choisi l’exercice.

À la fin de la période d’étude, environ 44 % des volontaires de chaque groupe ont constaté une amélioration suffisamment nette de leurs symptômes pour être considérés comme en rémission. Mais il y avait différences importantes entre les deux groupes.

Par exemple, ceux qui faisaient de l’exercice ont également perdu du poids et ont amélioré leur tension artérielle et leur fonction cardiaque générale par rapport à avant l’étude, tandis que ceux qui prenaient des antidépresseurs ont constaté une légère prise de poids et une augmentation de leur tension artérielle.. Dans le même temps, seulement 52 % des participants du groupe de course à pied ont pleinement adhéré au programme, contre 82 % de ceux qui prenaient des antidépresseurs, bien que l’exercice soit le choix préféré de la plupart.

Les résultats de l’équipe ont été publié dans Février dans le Journal of Affective Disorders et devraient être discutés ce week-end lors de la réunion annuelle du Collège européen de neuropsychopharmacologie (ECNP).

Les résultats, selon l’auteur de l’étude Brenda Penninx, professeur et épidémiologiste à l’Université Vrije d’Amsterdam, montrent que l’exercice et les antidépresseurs peuvent avoir un effet bénéfique sur la santé. jouer un rôle important dans le traitement de la dépression et de l’anxiété, même si chacune comporte son propre ensemble de considérations et de défis.

« Les antidépresseurs sont généralement sûrs et efficaces. Ils fonctionnent pour la plupart des gens. Nous savons que ne pas traiter la dépression entraîne de pires résultats ; les antidépresseurs sont donc généralement un bon choix. » dit Penninx d’un ton déclaration publié par l’ECNP. « Néanmoins, nous devons étendre notre arsenal thérapeutique, car tous les patients ne répondent pas aux antidépresseurs ou ne sont pas disposés à les prendre. »

Et même si l’exercice physique peut être une alternative intéressante pour de nombreux patients, le taux d’observance plus faible observé dans cette étude suggère que de nombreuses personnes auront besoin d’un soutien pour les aider à maintenir leur routine.

« Il ne suffit pas de dire aux patients d’aller courir. Changer le comportement en matière d’activité physique nécessitera une supervision et des encouragements adéquats, comme nous l’avons fait en mettant en œuvre une thérapie par l’exercice dans un établissement de soins de santé mentale », a ajouté Penninx.

Des recherches antérieures ont montré que cet exercice, et en particulier exercice en plein aira avantages pour nos humeur et santé du cerveau en général. Une étude réalisée plus tôt cette année a même établi un lien entre exercice régulier et plus tolérance à la douleur. Même si l’activité physique est sans aucun doute bénéfique pour la santé globale, il reste à voir si cela peut véritablement constituer un traitement contre la dépression.